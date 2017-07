El Parlamento instó al Gobierno

Debate del estado de la región, instrucciones de uso: un grupo de ciudadanos mira cómo trabajan los demás. Sobre todo, cómo trabaja el presidente del Gobierno de La Rioja. Durante dos sesiones, que este año se han convocado para los próximo jueves y viernes, discuten, se enfadan, se critican. A veces hasta se elogian. Puede que del pleno surja la creación de una mesa. O de un observatorio. Lo seguro es que tras la última jornada los cuatro grupos parlamentarios votarán unos documentos denominados propuestas de resolución, donde se anima al Parlamento a instar al Gobierno esta medida o aquella otra. Cuestión distinta es que se cumpla ese encargo: veamos qué sucedió con algunas de las aprobadas el año pasado.

DEBATE DEL 2016 -72 propuestas aprobadas por unanimidad. 17 del PP, 3 del PSOE, 13 de Podemos y 39 de Ciudadanos. -184 propuestas aprobadas por mayoría. 59 del PP, 8 del PSOE, 66 de Podemos y 51 de Ciudadanos. -Algunas propuestas aprobadas: PP:«El Parlamento insta al Gobierno a promover iniciativas culturales relacionadas con el sector publicitario». PSOE: «El Parlamento insta al Gobierno a que garantice una oferta de empleo público y baremaciones de listados transparentes». Podemos: «El Parlamento insta al Gobierno a impulsar la adquisición de alimentos producidos/transformados en La Rioja en establecimientos gestionados por la Administración». Ciudadanos: «El Parlamento insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo parlamentario que establezca las bases de negociación que nos permitan dotar a La Rioja de un nuevo acuerdo de financiación autonómica que garantice la adecuada financiación de los servicios públicos que presta nuestra Comunidad».

En septiembre del 2016, durante dos sesiones, los parlamentarios adoptaron una serie de acuerdos de (se supone) obligado cumplimiento. Luego, la realidad dispuso de su propio calendario, de modo que el nivel de ejecución de aquellas medidas es cuando menos opinable. Ayuda bastante al cuestionable grado de cumplimiento la redacción bastante genérica de algunas de esas propuestas, que suelen adoptar como encabezamiento la fórmula estereotipada de «el Parlamento insta al Gobierno», de modo que el Ejecutivo se puede sentir luego con manos libres para adoptar sólo aquellas decisiones que sí considere justificadas. Y que pueda incluir en el Presupuesto.

Jesús Ángel Garrido: «Estamos satisfechos. Hay disposiciones que ni siquiera son competencia del Ejecutivo regional»

Lo cual no evita que el PP, aceptando que la redacción de esas propuestas dispone de una base más bien «genérica», se considere «satisfecho», en palabras de su portavoz, por el cumplimiento de esas resoluciones. Para Jesús Ángel Garrido, medidas como la implantación del bilingüismo o la libre elección de médico, el plan de ayudas a la industrialización o los avances en las obras de las presas de Cameros o de Enciso reflejan que el Gobierno se toma en serio el mandato parlamentario. «Hay algunas disposiciones que no son competencia del Ejecutivo regional», alega Garrido para justificar que «ni siquiera se puedan llevar a cabo, porque entran en conflicto en las competencias del Ejecutivo y del Legislativo».

Concha Andreu: «Este Gobierno se pasa la vida coqueteando con la realidad. No se ha hecho nada»

Por el contrario, la oposición reserva gruesas palabras para calificar la disposición del Gobierno para acometer las directrices del Legislativo.

Ana Carmen Sainz: «Ceniceros no se toma en serio al Parlamento. En el debate de este año no esperamos gran cosa»

El PSOE, cuya portavoz Concha Andreu recuerda que su grupo ya optó el año pasado por detallar más sus propuestas que de costumbre para evitar la inconcreción habitual, habla incluso de «falsedad» cuando alude a la ejecución de las propuestas que debería garantizar el Gobierno. «El año pasado se acordó un convenio con la UR, se habló de abandono escolar, la LOMCE... Y no se ha hecho nada, porque este Gobierno se pasa la vida coqueteando con la falsedad», lamenta.

Diego Ubis: «El debate está mal planteado. Prima el postureo en vez de las necesidades de La Rioja»

Algo semejante opinan desde Podemos: «Llevamos dos años de incumplimientos». Para su portavoz, Ana Carmen Sainz, el bajo grado de ejecución que detecta en las resoluciones aprobadas el año pasado obedece a una crítica central que dirige al Gobierno de La Rioja: «Ceniceros no se toma en serio al Parlamento». «Quien se fije en la web del Parlamento», observa, «se dará cuenta de que la mayoría de las propuestas tienen escrita la frase de 'En ejecución', lo cual significa que no se ha hecho nada desde septiembre. Nada de nada». Y advierte: «Nosotros presentamos el año pasado 120 propuestas, de las cuales se aprobaron 80. Bueno, pues pasado un año, sólo podemos decir que acudimos este jueves al debate del estado de la región desde un punto de vista realista. No esperamos gran cosa».

«Es que el debate está mal planteado», tercia Diego Ubis, portavoz de Ciudadanos. A su juicio, en el actual formato «prima el postureo en vez de pensar en las necesidades de los ciudadanos de La Rioja». De ahí que acepte que las propuestas de resolución «no son demasiado concretas», porque se plantean de tal modo que «le toca luego al Ejecutivo afinar y centrar el tiro». «Eso le sirve para escaparse por la tangente», acepta. «Las resoluciones», prosigue, «no dejan de ser teatro, son puro posicionamiento de los grupos proponentes».

¿Ejemplos? La recopilación de propuestas aprobadas hace un año puede invitar a la melancolía en torno a la utilidad real del Parlamento. Porque grupos como Podemos se interesaron por las obras del Humilladero de Calahorra mientras que el partido que apoya al Gobierno se conformaba con brindis al sol del tipo «el Parlamento insta al Gobierno a que apruebe un calendario de vacunación del adulto». El principal grupo de la oposición prefirió, por el contrario, ir a lo concreto: se aprobaron por unanimidad tres medidas socialistas sobre la industrialización de La Rioja, las directrices de protección de suelo urbanizable y el empleo público. Una estrategia opuesta a la preconizada por Ciudadanos, grupo autor de una larga nómina de iniciativas que incluyó hace un año su petición de prestar más atención al combate contra las enfermedades cardiovasculares....

Se ignora con qué resultados: el balance oscila entre la satisfacción que expresa el PP (grupo que recuerda avances en materias como la mejora de la FP) o la palabra que emplea el PSOE para referirse a la táctica del Gobierno: «Una desvergüenza».