Ellas son las mejores

Las chicas tienen algo especial... Esa es la única frase que se salva de aquella canción de los 80 que triunfó con una letra machista y plagada de estereotipos servilistas. Pero esa máxima es cierta. Lo que tienen de especial es que son mejores que los hombres. Otra cosa es que la guerra por la igualdad de género esté condenada a afrontar aún demasiadas batallas. Son mejores en todos los frentes y en todas las edades. Sólo hace falta, por ejemplo, ver los resultados académicos de ellas y de ellos. Da igual el nivel educativo, en todos rinden más y mejor. Ése es sólo uno de los numerosos indicadores vinculados a la educación en el que los datos apuntan una realidad que los docentes constatan: menor fracaso y abandono escolar, más premios académicos, mayor presencia en las aulas de la universidad, mayor peso entre los egresados superiores...

Los datos del ejercicio 2015-2016 (últimos disponibles) sobre el porcentaje de alumnos que promocionan de curso sirven de hilo conductor del debate que, en la Universidad de La Rioja, reúne a Pedro Pérez, profesor de ESO del IES Escultor Daniel de Logroño; Alberto Mangado, docente de Bachillerato (y ahora director) del IES Esteban Manuel de Villegas de Nájera; Noelia Zorzano, profesora de Primaria (y miembro del equipo de orientación de Logroño Este) y Eduardo Fonseca, profesor del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja (UR).

Esas cifras señalan que por el camino siempre se quedan más chicos y que, según se avanza en el nivel educativo, la tendencia gana intensidad. Así, si en Primaria entre el 4 y el 6% de los alumnos no supera el curso, sólo un 3% de niñas repite; en los cuatro cursos de ESO los porcentajes de repetidores arrojan diferencias de entre cuatro y cinco puntos que en Bachillerato se disparan: en el primer curso repitió el 21% de los alumnos y el 16% de las alumnas; en segundo esos porcentajes se situaron en el 26 y el 19%, respectivamente.

En el debate Pedro Pérez, profesor de ESO; Eduardo Fonseca, docente de Educación de la Universidad de La Rioja; Noelia Zorzano, orientadora y profesora de Primaria; y Alberto Mangado, profesor de Bachillerato. / Díaz Uriel

¿Qué hay detrás de esa realidad? Los factores, defienden Pérez, Mangado, Zorzano y Fonseca, son múltiples y están interrelacionados. El punto de partida -y con capacidad de influencia sobre todos los demás- estaría, explica Fonseca, en el córtex prefrontal que «madura unos dos años antes en las mujeres. Cuando una mujer está totalmente desarrollada con sus correlatos cognitivos el hombre todavía está en pañales». A eso se suman factores personales, familiares, culturales y sociales que acaban por dar respuesta a las preguntas que alumbra la estadística.

El predominio femenino en la educación se repite a lo largo de todas las etapas educativas. Dice Noelia Zorzano que la clave está en «su capacidad de adaptación». Sostiene que ya en Primaria prestan «mayor atención, respetan más a las normas, manejan mejor las emociones y cuentan con mayores habilidades sociales».

En ESO ese patrón viene a intensificarse. Alberto Mangado añade que «unos y otras aprenden de manera diferente» y defiende que detrás de ese mayor y mejor rendimiento se esconde «una madurez mucho mayor de las chicas. Son más responsables, tienen más capacidad de esfuerzo, de organización, de trabajo. Saben exactamente dónde están y cuentan con una mayor visión de futuro. Los hombres son más sencillos, no voy a decir simples...».

Los deberes, los cuadernos...

Todos esos elementos se plasman en el día a día. En cuestiones menores pero que evidencian la realidad. Por ejemplo en los deberes. Sin caer en generalidades que todos piden evitar, sí que coinciden en que el porcentaje de realización es mayor entre las alumnas. También en un cuaderno. «Son, sin generalizar, muchísimo mejores, de más calidad», dice Mangado. En el extremo contrario, ellos 'mandan' en los partes disciplinarios. Ocho de cada diez (o más) suelen tener nombre de varón.

Pero no todo responde a conductas o desarrollos personales. La sociedad, el entorno cultural juega un papel fundamental -«el cerebro se desarrolla en un entorno y son dos factores que no se pueden separar», incide Eduardo Fonseca-. «Creo que también influyen las expectativas sociales que tienen los chicos y las chicas», interpreta Pedro Pérez, que también destaca el peso de los «modelos sociales», la ausencia de referentes femeninos en determinados ámbitos y «una mayor presión para que las niñas tengan un plus de responsabilidad».

Ese elemento cultural-social al que se refieren tiene, al menos, dos derivadas. La primera, la de la más temprana (en ocasiones precipitada) incorporación del hombre al mercado laboral (el abandono escolar temprano en La Rioja es del 15,7% y, como en el conjunto del país, mayoritariamente masculino). «Ellos enseguida quieren trabajar; ellas tienen mayor visión de futuro», dice Mangado. La segunda, el espíritu 'masculino' de la Formación Profesional, lo que convierte el Bachillerato y la Universidad en la gran apuesta de la mujer. Mangado cree que «está mas enfocada a las profesiones que mayoritariamente han desarrollado los hombres», por lo que demandan un cambio de modelo. «Los referentes son casi siempre masculinos. Si no vemos a una mujer que trabaja, por ejemplo, de ingeniera mecánica, nadie va a querer estudiar», sopesa Pérez. «Socialmente aún se tratan los roles masculino y femenino», completa Zorzano.

"No es un tópico": letras y ciencias

Volviendo al proceso cognoscitivo, los cuatro docentes sostienen que niños y niñas aprenden de manera distinta. Un ejemplo, las diferencias entre letras y ciencias. «Los chicos tienden a escoger carreras vinculadas a las TIC y a la ingeniería; las chicas al sector sanitario», dice Fonseca que, citando al último informe PISA, recuerda que «ellos rinden mejor en ciencias y matemáticas mientras que las chicas lo hacen en comprensión lectora, por lo que ellas son mejores en letras y ellos en ciencias». No es un tópico. En Primaria, Secundaria y Bachillerato se percibe esa tendencia y mejor resultado, comparten los cuatro.

El debate vira ahí hacia las altas capacidades, pero con la cuestión de género sobre la mesa. «En Primaria los indicadores que usamos nos dicen que hay más chicas que chicos con altas capacidades», sostiene Noelia Zorzano. Pero llega un momento en que eso se invierte. Lo explica Eduardo Fonseca: «Cuando van creciendo, las chicas quieren pasar desapercibidas. Se mitigan dentro del grupo y los chicos siguen queriendo destacar». La charla deriva hacia la necesidad de no perder a esos alumnos y alumnas por el camino, a la importancia de la socialización, a la capacidad para gestionar el día a día.

La diferencia es "positiva"

Como todas las estadísticas, esta también se puede torturar hasta la extenuación para, a partir de las conclusiones cocinadas, defender cualquier posición. Por extrema que sea. Los cuatro docentes se llevan las manos a la cabeza y resoplan cuando se les cuestiona si estos datos vendrían a avalar un sistema educativo diferenciado, es decir, basado en la segregación por cuestión de sexo. «La diferencia es positiva y necesaria, es algo particular del alumno, no de los chicos y de las chicas. Cuando la enseñanza es obligatoria y es un derecho tenemos que aprender de la diferencia. Hay que educar en todo ese tipo de valores no solo en contenidos», sostiene, vehemente Zorzano. «No es buena para la vida», completa Pedro Pérez en un argumento que hace suyo Eduardo Fonseca para apuntar que «en la diferencia está la riqueza. No hay que utilizar la diversidad para segregar sino para hacer las personas más aptas para la sociedad».

La charla deriva, ya definitivamente, hacia políticas educativas, hacia la necesidad de la consideración social del docente, hacia su evaluación... Pero el debate tiene un último invitado. Está esperando a que su padre termine de trabajar. Al día siguiente le darán las notas. Está en ESO. ¿Son mejores las niñas? «Sí, claro. Se esfuerzan mucho más».