La logroñesa Begoña Fernández representará a La Rioja en el certamen Miss World Spain 2017

Begoña Fernández es una guapa logroñesa de 24 años que representará a La Rioja en el certamen Miss World Spain 2017, que se celebra en Platja d'Aro en la segunda quincena de septiembre.

La riojana tiene muchas virtudes para triunfar, algunas de ellas saltan a la vista y son evidentes y necesarias para este tipo de eventos. Otras, como la simpatía, saber estar y frescura ante las cámaras no se tarda mucho en identificarlas en cuanto se pasa unos minutos con ella.

Para la "ilusionada" Begoña "es un orgullo" representar a su comunidad en este certamen. Reconoce que su trayectoria como modelo ha sido "secundaria" hasta ahora porque se ha centrado en "ser actriz", para lo que está estudiando arte dramático.

Sabe que la vida de modelo exige sacrificios y llevar una "vida sana, hacer ejercicio y comer bien". Desvela que si ganara "sería un sueño". "estaría feliz, no me lo creería y me sentiría muy orgullosa".