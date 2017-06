Félix Revuelta pierde 45 millones en la venta del Popular

Félix Revuelta, presidente del Grupo Kiluva y propietario de la Unión Deportiva Logroñés, es uno de los grandes afectados de la compra del Banco Popular, del que era accionista, por el Santander. En una entrevista concedida este mismo miércoles al programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo', el empresario ha reconocido a Antonio García Ferreras que había perdido "unos 45 millones de euros".

Tranquilo aunque contrariado con lo ocurrido, Revuelta explicaba que no le preocupaba "perder o ganar esos 45 millones", lo que le afectaba era "la forma". "No la veo clara", desvelaba. "Hemos tenido un consejo de administración en el que nos dieron unos resultados que hacían prever esto -contaba-. En un segundo consejo, en el que se destituyó al señor Ron, se nos dijo que habíamos ganado 150.000 euros. No entiendo nada". "De golpe y porrazo, nos encontramos con un movimiento especulativo", insistía, mostrando su incredulidad ante lo sucedido. "Ayer se vendieron 287 millones de acciones. Yo quiero creer que alguien las ha comprado. Por tanto, nada hacía prever esta situación".

Revuelta considera que "ha habido mala información y no se nos ha informado adecuadamente o hay algo que no entiendo" y culpa de lo ocurrido a Ángel Ron y a su sucesor en el Banco Popular, Emilio Saracho, a los que acusa de "no decir la verdad". También carga contra los auditores, porque "una empresa no puede quebrar de la noche a la mañana", y contra el regulador. "Hay un cúmulo de responsabilidades que habrá que estudiar para ver qué pasa". Por ello, ha adelantado que los afectados han creado una plataforma que "va a actuar porque no estamos de acuerdo con lo que ha pasado".