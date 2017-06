«Si el PR+ tuviera un diputado nacional, la AP-68 estaría liberalizada. Segurísimo»

El concejal logroñés Rubén Antoñanzas (Logroño, 1972) se estrenó ayer como presidente del PR+, el sexto de la formación desde su nacimiento hace 35 años. Perito de seguros, rostro habitual de los últimos años del voluntariado y asociacionismo logroñés dio el salto a la política de la mano de Julio Revuelta con la aventura de Ciudadanos de Logroño. La fusión de esta formación con el PR+ en marzo del 2012 le dio billete de entrada en el partido que preside desde ayer. Emocionado e ilusionado, asegura triunfal que ha llegado la hora del regionalismo. No duda de que la formación volverá al Parlamento y al Gobierno de La Rioja e, incluso, de que jugará un papel decisivo. Y con un plus de optimismo sueña con el PR+ en Madrid e, incluso, ¿por qué no? en poder convertirse si no en el diputado 176 como Pedro Quevedo al menos en emular a vascos, navarros y canarios en los Presupuestos nacionales del 2017.

Han sobrevivido a su salida del Parlamento de La Rioja pero si en las próximas elecciones vuelven a quedarse fuera del arco parlamentario, ¿podría mantenerse el PR+?

Si algo hemos demostrado en este tiempo es que tenemos suficiente representación a nivel local como para mantener la estructura del partido. No trabajo esa idea. Estoy absolutamente convencido de que es el momento del regionalismo. Lo que ha ocurrido con la aprobación de los Presupuestos a nivel nacional ha demostrado lo importantes que son los partidos de la tierra. Estoy seguro de que vamos a volver con mucha fuerza y siendo absolutamente decisivos.

LA FRASE «Los Presupuestos nacionales han mostrado lo decisivos que son los partidos de la tierra»

¿Hacia dónde va a orientar su política en los próximos años?

El objetivo es llegar al Parlamento y obtener los mejores resultados en todas las localidades en las que nos presentemos y gobernar en todas las que podamos. Aquí no sobra nadie y tenemos que ser capaces de ir sumando. Tenemos un '+' en nuestras siglas, me voy a agarrar a ese signo y voy a invitar a las personas a que se acerquen a conocer el Partido Riojano. Tengo gran capacidad para dirigir equipos y parte de mi trabajo va a ir a organizar el partido para hacerlo más ágil a la hora de dar respuesta a las demandas que tengan los riojanos. Mi intención va a ser trasladar al partido el modelo organizativo que estamos desarrollando en Logroño.

En un escenario tan fragmentado con nuevos partidos como C's y Podemos, ¿qué espacio les queda?

En política, dos años es un mundo. Los riojanos han optado por unas formaciones nuevas que se caracterizan por la cantidad de escándalos e irregularidades que están teniendo. Dijeron que venían a renovarnos y lo único que vemos son follones y problemas internos. Es un hecho diferencial más del PR: mientras se dan esas luchas y no les interesa más que lo suyo interno, a nosotros nos interesan los riojanos. Estoy convencido de que los riojanos cuando tengan que depositar su papeleta, van a a sopesar lo que nos ha traído esa nueva política y lo que ofrecemos los que defendemos los intereses riojanos.

¿Con quién se sentiría más cómodo con Ciudadanos o con Podemos?

Yo he venido a la política a maximizar lo que nos une y a minimizar lo que nos diferencia. Con determinados temas me puedo sentir más cómodo con uno o con otro. En lo que no me siento nada cómodo con ninguno de los dos es en que creo que no anteponen sus intereses nacionales a los riojanos. Y esto es una diferencia muy grande.

¿Y con PSOE o con PP?

Prácticamente lo mismo. Si algo ha demostrado el PR+ en la concejalía en Logroño es la capacidad de llegar a acuerdos con el equipo de Gobierno o la oposición. Me considero una persona dialogante y con mucha capacidad de cintura. Y como mi mayor interés son los riojanos quien plantee defenderlos siempre tendrá la mano tendida del PR.

¿Por qué un ciudadano tendría que fijar su atención en el PR+?

Porque somos el partido más cercano a las necesidades de La Rioja. Porque ninguno de nuestros concejales y alcaldes está liberado y mantenemos una condición de igualdad respecto a cualquier otro ciudadano. Y porque nunca les vamos a traicionar. Nosotros no tenemos la vista en un consejo de administración en Madrid o intereses de partido en otra comunidad. Nosotros no vamos a vender a los riojanos ni vamos a mantener otro discurso en Madrid. Acaba de pasar con los Presupuestos del Estado: ninguno de nuestros cuatro diputados ha conseguido que venga ni un euro de más a La Rioja; eso es terrible.

¿Cómo espera defender en Madrid desde un partido tan localista temas de tanto calado como la AP-68, el AVE, un modelo económico...?

La realidad es que donde hay un partido que defiende a su tierra consigue más. Mire País Vasco, Navarra o Cantabria. Nuestra ventaja es nuestra capacidad de insistencia y de presión y de que tengamos suficiente representación para poder incidir. Si somos capaces de entrar en el Gobierno de La Rioja... Mire lo conseguido ahora mismo por País Vasco o Canarias en Madrid. Yo le puedo garantizar que si ahora mismo el PR+ tuviera un diputado nacional, la AP-68 estaría liberalizada. Segurísimo. Cada diputado del PNV se ha llevado a su tierra mil millones de euros.

Vamos, que son más necesarios que nunca

Estoy convencido, pero tenemos que ser capaces de transmitirlo a los riojanos

¿Contará con sus históricos?

En este partido no sobra nadie. He ido al congreso con un equipo muy reducido y en los primeros meses quiero hablar con afiliados, colectivos... Mi equipo se irá ampliando.

¿Será cabeza de lista en el 2019?

Quedan dos años. Mi compromiso es presentar a los mejores en cualquier pueblo y a la Presidencia.