Los riojanos tendrán dos vuelos a la semana en verano a Palma de Mallorca

El aeropuerto de Agoncillo-Logroño ofertará este verano dos vuelos semanales (jueves y domingo) con destino a Palma de Mallorca desde el 23 de julio al 3 de septiembre operados por Air Nostrum. Ninguna otra compañía se ha animado a volar desde La Rioja ni las mayoristas han tenido en mente nuestra instalación aérea para programar vuelos chárter en la temporada de verano; es más, ni siquiera en la semana de San Mateo o en las fechas previas a estas fiestas como sucedió el año pasado.

DOS VUELOS SEMANALES Jueves. El vuelo sale de Logroño-Agoncillo a las 15.45 h. y de Son San Juan, a las 14.50 horas. Domingos. Del aeropuerto riojano despega a las 14.20 horas y del mallorquín, a las 12.15 h. Operativo. Del domingo 23 de julio al domingo 3 de septiembre. Precio. En torno a 200 euros.

Los riojanos tendrán su primera cita con el aire balear el 23 de julio. Ese domingo, a las 14.20 horas se inaugurarán los vuelos semanales a Palma de Mallorca. Los afortunados llegarán en hora y veinte minutos al aeropuerto de Son San Juan. Y del aeródromo insular, despegará los domingos el reactor de vuelta a Logroño a las 12.15 horas.

La segunda conexión con Baleares será los jueves. El aparato se elevará a las 15.45 horas de Agoncillo mientras que en Mallorca los viajeros despegarán a las 14.50 horas. Y como en el anterior, el vuelo durará hora y veinte minutos.

Tanto las fechas como las frecuencias son prácticamente iguales a las del verano pasado. En total 13 vuelos desde tierras riojanas. Y en cuanto al precio del viaje (ida y vuelta), rondará los 200 euros.

Los afortunados pasajeros viajarán en un reactor CRJ 200 de Bombardier, con capacidad para medio centenar de personas. El año pasado el aparato de este programa contaba con cien asientos y el pasaje fue prácticamente completo.

Y salvo esta oferta estival, no habrá más opciones vacacionales por el aire, al menos desde La Rioja. Tal y como confirmó ayer Jesús Ángel Herrera, de la Asociación riojana de Agencias de Viajes, no habrá vuelos ni de otras compañías ni chárter en los meses de verano desde La Rioja. La temporada anterior se ofrecieron un par de viajes a Varsovia (Polonia) el 27 de junio y el 12 de septiembre, pero en esta ocasión está descartado. Y descartada está también la posibilidad de volar desde La Rioja durante San Mateo (una atractiva semana que pese a haber dado en su día buenos resultados no se ofrece desde hace años).

En fin, los riojanos volverán a tener una cita con el aeródromo riojano en el puente de la Constitución (rumbo a algún destino europeo, suele ser lo habitual) y en Semana Santa (aún sin concretar).