«El foro CITES es un espacio para que los investigadores se relacionen y colaboren»

Riojafórum acoge hoy y mañana el V Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes y Sociedad (CITES), un foro con el que la UNIR pretende formar a sus docentes en las últimas herramientas e innovaciones tecnológicas.

¿Qué fin persiguen con esta cita?

En este quinto congreso hemos querido romper con los moldes habituales de los congresos, en el sentido de que se han convertido en un lugar en el que numerosos investigadores se reúnen y cada uno hace una breve aportación de su última investigación. Este planteamiento heterogéneo y masivo deriva en que el objetivo fundamental de un congreso, que es el establecimiento de redes de relación entre investigadores y de acuerdos de colaboración para investigación, casi haya desaparecido. Nosotros, en cambio, lo que queremos en CITES es crear un espacio para que los investigadores que tienen actividad puedan relacionarse con investigadores de su área o de áreas afines con los que puedan colaborar de manera inmediata o en un futuro y proporcionar una formación básica a investigadores y profesores universitarios que quieran lanzarse a la investigación.

¿Cómo vehicularán este fin?

Habrá un número muy amplio de talleres sobre cuestiones metodológicas (cómo escribir un artículo científico, cómo hacer un blog para investigadores...). En lo referente a la docencia universitaria, también queremos transmitir experiencias de éxito como el uso de videojuegos en el aula, la creatividad y todo lo concerniente a contenidos en la red y las 'Flipped Classroom', o cómo lograr que los estudiantes vengan con la lección aprendida para que la clase se transforme en un diálogo sobre algo ya estudiado.

¿Qué importancia tiene hoy la tecnología en el proceso educativo?

Estamos en la sociedad del conocimiento y en una sociedad digital. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ofrecer formas de transmisión del conocimiento que faciliten el acceso a las nuevas fuentes de información que ofrece Internet y pautas y criterios que sirvan a nuestros universitarios y profesores para distinguir qué es relevante y qué no, qué está copiado y qué no. Y es que casi el 80% de los contenidos en Internet están copiados y encima están copiados sin decir que están copiados.

LAS REACCIONES Sociedad de la información: «Tenemos que ofrecer pautas y criterios para saber distinguir lo que es relevante o no en Internet» Nuevos canales: «Buena parte de la imagen pública, también de los profesores, está en las redes sociales» Modelo formativo: «Los estudiantes son el eje central de la actividad docente e investigadora de UNIR»

¿Cómo se articula esto?

Esto no se puede hacer al margen de la tecnología. Pero son tecnologías a las que se tiene que estar habituado y que hay que aprender a usarlas del modo más eficaz posible. Y saber cuál debe ser utilizada en cada caso. Google no puede ser el buscador universal, no porque sea malo, sino porque la gente cuando hace búsquedas específicas necesita otras herramientas.

¿Qué papel juegan en esto las redes sociales?

Una buena parte de la imagen pública de cada persona, también de los investigadores y de los profesores, está en las redes sociales y no en el papel impreso. Abordaremos cuál es el uso que debe hacerse para presentarse y tener la imagen que mejor se adecue a lo que es cada uno. Desde cosas tan sencillas como cómo funciona un blog o cómo se gestiona una cuenta en Facebook. Esto está al alcance de todo el mundo, pero nosotros procuramos adaptarlas al mundo de la investigación, de los investigadores y de los docentes universitarios para que les puedan sacar mayor rendimiento y que los estudiantes se beneficien de ello.

CITES acogerá una nutrida presencia de docentes de Latinoamérica.

Sí. Por primera vez nos hemos planteado que UNIR es una universidad global y que está presente a los dos lados del Atlántico con una presencia muy relevante en países como México, Colombia o Ecuador. Por eso, no es extraña la asistencia de profesores universitarios de otros países, algunos vinculados a UNIR y otros no, pero que han querido venir a Logroño para presentar sus comunicaciones y establecer relaciones para proyectos futuros de investigación y de experiencias docentes innovadoras con profesores.

¿Eso tendrá una transferencia inmediata al modelo formativo?

Los estudiantes son el eje central de nuestra actividad docente e investigadora y queremos que tengan una experiencia inigualable de su paso por esta universidad online. Entendemos que esta experiencia está mediada por lo digital. Así, tomamos muchas medidas desde el principio como consultar a los estudiantes y procuramos que una buena parte de nuestra actividad investigadora se vuelque de manera práctica en unas clases mejores y en una relación más intensa entre el profesorado y los estudiantes.