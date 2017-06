En España nadie entiende la factura de la luz. Nadie entiende las tarifas de la luz. Nadie entiende qué nos cobran, ni por qué nos cobran ahora tanto dinero más que hace unos años. Nadie entiende nada. Y lo que es peor: cada vez pasan cosas más incomprensibles para el consumidor de a pie, y que casi siempre coinciden en un mismo resultado: pagar más.

La última vuelta de tuerca en este tema es el «refacturazo». Dicho en plata: usted (bueno, no todos, «sólo» 13 millones de hogares en España) les debe dinero a las eléctricas por un error en la facturación que ocurrió entre el 2014 y el 2016. Y ese dinero se lo va a pagar usted en los dos próximos meses.

La cosa es, como casi todo lo que ocurre en el sistema eléctrico español, difícil de explicar. Pero habrá que intentarlo.

¿Por qué les debo dinero? Básicamente, la Justicia dio la razón a las eléctricas en una reclamación: que el Gobierno había calculado mal lo que les permitía cobrar como margen de comercialización a los clientes que tenían entonces la tarifa PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Las eléctricas aseguraban que con lo que cobraban por ese margen perdían dinero, y los tribunales les dieron la razón a finales del año pasado, autorizándoles a recuperar los «retrasos» no percibidos.

¿Desde cuándo les debemos? El periodo en cuestión es desde abril del 2014 a septiembre del 2016. Y afecta a los que tenían entonces esa tarifa PVPC, que ya no existe. Si no sabe si la tenía, no se preocupe: casi nadie lo sabe. En todo caso, se enterará cuando en su factura vea un cargo en el que ponga «Regularización coste de comercialización», o algo similar.

¿Cuándo me lo van a cobrar? Pueden hacerlo desde ya hasta septiembre. Algunas compañías lo han metido ya en su recibo de mayo, otras lo harán en junio o julio. La organización de consumidores Facua ha criticado que, pudiendo pasar el cobro en varias mensualidades, las eléctricas hayan decidido hacerlo en una.

¿Y cuánto me van a cobrar? Una buena pregunta. sin respuesta. O más bien, con dos respuestas. Las eléctricas han hecho sus propios cálculos, asegurando que el cobro irá desde unos dos euros a algo menos de seis. Pero Facua ha informado de que algunos socios les ha hecho llegar factura con incrementos de hasta el 50%, y ha publicado en su web una factura con una «refacturación» de nada menos que 18 euros.

Curiosamente, dado que la sentencia impone un cambio en el modo de cálculo de aquellas facturas existen algunos casos en que esa refacturación podría salir a devolver: aquellos que tuvieron muy poco consumo en ese periodo. Esto varía entre compañías. En Iberdrola, por ejemplo, calculan que hasta la mitad de sus más de 5 millones de clientes afectados podrían recibir un descuento en su tarifa por este concepto.

Se da, por cierto, un caso curioso: si usted ha cambiado de compañía en este tiempo, recibirá una factura de su antiguo suministrador con esa refacturación. O sea, que ese mes usted pagará a dos compañías eléctricas a la vez, aunque a una de ellas sea poco.

Y luego se extrañan de que no entendamos nada...