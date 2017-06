La 'ballena azul': una preocupación real

Nada está confirmado, salvo la alarma creada. Y la preocupación, que es real, va en aumento. El ingreso de una chica de 15 años en la Unidad de Psiquiatría de un hospital de Cataluña, los varios casos que están siendo investigados en el resto de España, las advertencias de las distintas autoridades del país... Todo en apenas unas semanas ha sacado a la luz un problema hasta ahora desconocido.

La denominada 'Ballena Azul', supuesto juego virtual suicida para adolescentes, se ha convertido en un peligroso fenómeno por mucho que sus casos, y más los acabados con la muerte del 'jugador' -se van superando una serie de pruebas hasta llegar a la última que consiste, nada menos, que en quitarse la vida-, no estén demostrados en absoluto. Una hipótesis es que se trata de jóvenes que replican comportamientos vistos en los medios.

La Rioja, según la Unidad de Salud Mental del SERIS, no tiene constancia de casos del siniestro y macabro juego, «lo que no quiere decir que no haya llegado». Así lo explica Miguel Ángel Ortega, jefe del servicio, quien reconoce que a él le ha llegado el vídeo. «De forma anónima, por lo que quiero pensar que, en mi condición de psiquiatra, me lo han hecho llegar con un criterio profesional», cuenta.

Lo preocupante es, como dice, que «si yo lo he recibido, lo puede recibir cualquiera». Y es que, preocupación, hay. «Para nosotros, por decirlo de alguna manera, es un artefacto que introducido en una población juvenil con riesgo, y máxime si se trata de personas que puedan tener afectación mental, es muy de preocupar», confiesa. «Que tengamos a pacientes con trastornos depresivos u otro tipo de trastornos mentales con posibilidades de acceder a estos vídeos puede descompensar y mucho», reconoce.

«Me parece muy grave que este tipo de artefactos, como yo los llamo, circulen sin ningún tipo de control pues no dejan de ser un factor de riesgo en una edad donde el suicidio es inasumible por lo incomprensible del mismo», añade Ortega, quien sostiene que 'quien juega con fuego, se puede quemar' y considera que alguien debe vigilar tales contenidos en Internet.

Que el suicidio es algo que inquieta queda claro con la puesta en marcha de la línea de prevención del mismo dentro del nuevo Plan de Salud Mental de La Rioja. «Los trastornos emocionales, y dentro de estos la sintomatología depresiva y ansiosa, cada vez aparecen a edades más tempranas», concluye Eduardo Fonseca, profesor de Psicología Evolutiva de la UR, asesor del citado plan y miembro de dicho grupo.