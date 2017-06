Unas 2.000 personas en La Rioja padecen algún tipo de epilepsia

Sigue sin tener cura, pero se puede vivir con epilepsia con calidad de vida, una enfermedad que padecen dos millares de riojanos, 400.000 personas en España y más de 50 millones de seres humanos en todo el planeta.

LO QUE DEBE SABER Y CÓMO ACTUAR

Qué hacer

- Conservar la calma, ya que una actuación precipitada puede ser peligrosa.

- Se debe colocar de lado al paciente con cuidado, para facilitar la respiración.

- Tratar de que la persona no se lesione durante la crisis epiléptica, quitando objetos peligrosos de alrededor (aristas de muebles, objetos punzantes, etc) y colocando algo blando bajo su cabeza, para evitar que se golpee contra el suelo.

- Aflojar ropas alrededor del cuello, (corbatas, camisa, etc.).

- Observar la duración de la crisis epiléptica. En la gran mayoría de las ocasiones este tipo de crisis epilépticas finaliza en dos o tres minutos, tras lo cual la persona se recupera gradualmente.

- Se debe esperar al lado de la persona hasta que la crisis epiléptica termine. Dejar que descanse hasta que se recupere y comprobar que vuelve poco a poco a la situación normal.

Qué no hacer

- No se debe introducir, bajo ningún concepto, objeto alguno en la boca con el afán de que la lengua no vaya hacia atrás, dado que puede ser peligroso si traga este objeto y se queda alojado en las vías respiratorias, además de las posibles lesiones orales, al intentar introducirlo a la fuerza.

- No se debe tratar de inmovilizar a la persona por la fuerza durante la crisis epiléptica.

- No es necesaria la respiración boca a boca durante la crisis convulsiva, aunque se tenga la impresión de que la respiración queda bloqueada por la rigidez, salvo que la persona no vuelva a comenzar a respirar terminada la crisis convulsiva.

- Nunca se debe dar agua, alimentos o pastillas por la boca durante la crisis epiléptica o poco después puesto que un posible vómito con el conocimiento alterado puede ser muy peligroso.

- Una vez finalizada la crisis epiléptica no es útil la administración de medicación sedante.

Necesidad de atención médica urgente

- La gran mayoría de las crisis epilépticas terminan de forma muy rápida y no es necesario trasladar a la persona con epilepsia conocida a un Servicio de Urgencias por la crisis epiléptica en sí.

- Avisar al 112 si...

1. La crisis epiléptica dura más de 5 minutos.

2. La crisis epiléptica se repite en corto espacio de tiempo.

3. No recupera por completo la situación previa, tras un periodo de tiempo prudencial después de la crisis epiléptica.

4. Ha habido un traumatismo importante durante la crisis epiléptica.

5. La persona que ha sufrido la crisis está embarazada.

6. Se trata de una persona que no sea epiléptica. En este caso no se conoce la causa y puede tener una enfermedad aguda que requiera un diagnóstico y tratamiento urgente (por ejemplo, meningitis, trombosis cerebral, intoxicación, etc.).