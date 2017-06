«Es mejor apuntalar nuestra buena Escuela de Enfermería que crear una Facultad de Medicina»

El ámbito sanitario riojano ha acaparado titulares en las últimas semanas por noticias que prestigiaban el nivel de la investigación que se realiza en la comunidad y por la llegada de cuantiosos fondos para renovar equipos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

- El pasado martes, el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega, José Arnau, suscribían el protocolo por el que esta última entidad dona 4,8 millones de euros para la adquisición de un mamógrafo digital para la Fundación Hospital de Calahorra y dos aceleradores lineales para el CIBIR. ¿Qué supone este acuerdo en la lucha contra el cáncer en la región?

- Se trata de una muy buena noticia para los riojanos y para los pacientes de otras comunidades como Castilla y León, País Vasco y Navarra a los que Fundación Rioja Salud también presta servicio oncológico. En sanidad la tecnología se queda obsoleta en diez años y la renovación de equipos requiere de inversiones muy importantes. En el caso de los aceleradores no se habían cumplido esos diez años y, aunque disponemos de grandes equipos, los que vamos a adquirir aún serán mejores, de última tecnología. Estos se dirigen de forma directa al tumor, por lo que son menos invasivos para el paciente y se acortarán los tiempos del tratamiento. El mamógrafo, también de última generación, será capaz de detectar tumores de forma mucho más precoz y nítida.

LAS FRASES Comisión del parking del CIBIR «La comisión sobre el parking del CIBIR se ha usado para hacer juicios paralelos mediáticos» Innovación aplicada «La nueva línea de investigación sobre salud y alimentación aportará resultados al sector» Estrategias de futuro «Alcanzaremos acuerdos con centros de referencia para trasladar a La Rioja las mejores tecnologías» MIR «La acreditación del San Pedro para formar en Cardiología da prestigio a la sanidad riojana»

- Asimismo ha trascendido en fechas recientes que el Ministerio de Sanidad ha acreditado al Hospital San Pedro para la formación de residentes en Cardiología.

- Sí. Esto consolida a la sanidad riojana. El que te acrediten para formar en una especialidad y que MIR de toda España elijan tu hospital para formarse exige demostrar que cuentas con un determinado nivel de tecnología y de profesorado. De este modo, esta acreditación da prestigio a nuestra sanidad y abre nuestro hospital al talento.

- Fundación Rioja Salud emprenderá en el próximo lustro la estrategia 'Objetivo 2022', encaminada a desarrollar el sistema sanitario apoyándose en la innovación. ¿En qué se sustancia esta filosofía general?

- Pretendemos hacer transversal la innovación a todo el ámbito sanitario y que Fundación Rioja Salud ejerza de 'buque insignia' de la innovación. Esto se sustentará en cuatro pilares: la asistencia, la investigación, la formación y la gestión. A nivel asistencial conllevará investigar las mejores tecnologías y alcanzar acuerdos con los centros de referencia donde se apliquen para que los pacientes que las necesitan puedan acudir a ellos o se traslade aquí esa información. En materia de investigación, se trata de que no sólo el CIBIR lleve a cabo proyectos de investigación, sino que todos nuestros profesionales sanitarios colaboren en esa investigación a partir de su experiencia en la asistencia para mejorar e innovar con las mejores prácticas. En formación consiste en adelantarnos a las nuevas necesidades. Por último, la gestión sanitaria debe ser transparente. Tenemos que implantar técnicas que ayuden a los profesionales sanitarios a conocer si lo que realizan aporta valor al ciudadano. Asimismo se tiene que saber a dónde va el dinero público que se dedica a cualquier contrato, concierto o convenio.

- 'Objetivo 2022' contempla a su vez la conversión del CIBIR en un instituto de investigación sanitaria. ¿Qué implica esto?

- Dentro de la investigación existen una especie de sellos de calidad. Ser un instituto de investigación da acceso a publicaciones y a fondos; además de que otorga prestigio para colaborar con otros centros. En cualquier caso, esa colaboración se trabaja, independientemente de que el CIBIR sea un instituto o no.

- ¿Qué líneas de investigación se atienden de forma prioritaria en La Rioja?

- Aquí se están realizando cosas muy importantes en Oncología, Neurología (alzhéimer y párkinson), cánceres de colon y páncreas y enfermedades infecciosas. Recientemente hemos difundido un proyecto para el tratamiento de lesiones oculares como resultado de explosiones mediante el empleo del frío, que cuenta con financiación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por otro lado, también nos sentimos muy orgullosos de ser el centro de referencia en lengua española de la UNESCO en bioética. Se están desarrollando proyectos interesantísimos para tratar de determinar dónde están los límites de la ética en casos en los que intervienen la genética y la genómica, dos disciplinas necesarias para la medicina personalizada a la que todos queremos llegar.

- ¿Han emprendido alguna línea de investigación nueva?

- Esta legislatura hemos iniciado una relacionada con la alimentación y la salud. Trabajamos con empresas agroalimentarias y centros tecnológicos para investigar en cosas concretas que les puedan servir a los sectores agroalimentarios de La Rioja como el vino, el champiñón o la verdura.

- Hace unos días se anunció la adjudicación de la esperada construcción de la futura Escuela de Enfermería. ¿Algún día habrá también Facultad de Medicina en la región?

- La adjudicación es una muy buena noticia y responde a los plazos que se había comprometido la Consejería. En cuanto a Medicina, no soy partidaria de contar con una facultad más. Pienso que hay que consolidar las muy buenas que hay en otras comunidades y evitar que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Tratándose de dinero público, resulta mucho más sensato apuntalar lo bueno que nosotros tenemos, como la Escuela de Enfermería, y no morir de éxito creciendo indefinidamente.

- El próximo día 13 ha sido citada para comparecer ante la comisión de investigación del parking del CIBIR, ¿con qué ánimo acudirá?

- Con el mismo de siempre porque es la sexta vez que comparezco en el Parlamento, las cinco anteriores a petición propia. Voy a decir lo mismo que he dicho hasta ahora. Creo que este recorrido no es ni técnico ni sensato, sino una utilización de una mal llamada política para intentar hacer juicios paralelos mediáticos cuando el fiscal ha dicho que no hay razón y el Tribunal de Cuentas ha señalado que no existe nada irregular. En cualquier caso, iré a explicarlo las veces que haga falta.

- Su predecesor, José Ignacio Nieto, declaró recientemente ante la misma comisión y afirmó que durante su mandato el parking Oeste del San Pedro «no estaba cerrado». ¿Siente que le ha dejado una 'patata caliente' en sus manos?

- En absoluto. La parcela Oeste se cerró porque el plazo para proceder a ello, según figuraba en el contrato, terminaba en esta legislatura.

- ¿Usted hubiera acordado este contrato de otro modo?

- Jamás se me ocurriría juzgar algo sucedido en otro momento de la historia. Mi responsabilidad es la de gestionar lo público según las normas del Estado de Derecho y éste dice que hay que dar seguridad jurídica. En virtud de ésta, hay que cumplir lo que recogen los acuerdos y los contratos que se firman en la Administración y eso es lo que hemos hecho.

- Transcurridos casi cuatro meses desde su cierre, ¿cómo considera que está funcionando?

- Con absoluta normalidad. La gente que acude al San Pedro por razones sanitarias, administrativas o para visitar a un paciente sabe que aparca ahí gratis.