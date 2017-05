Nieto justifica el contrato del parking del CIBIR porque «había que reducir la deuda»

El ex consejero de Salud, Jose Ignacio Nieto, ha justificado hoy el contrato con Aparcamientos CIBIR en que "era imposible conseguir" dinero "de los bancos" y era necesario "reducir la deuda" de Rioja Salud tras la construcción, y equipamiento, del CIBIR.

Nieto ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja, según informa Europa Press, dentro de la comisión de investigación del contrato con Aparcamientos CIBIR. A su llegada, le esperaban miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública que, de forma irónica, portaban bolas de cristal "para firmar contratos" en referencia a las declaraciones del que ejerciera como gerente de Rioja Salud, Jose María Corcuera.

Además, le han increpado al ex consejero: "Nieto contesta, este contrato apesta". No obstante, el ex consejero y ex presidente del Patronato de la Fundación Rioja Salud les ha eludido, lo que ha motivado que el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño le preguntará por qué puerta había entrado.

En su comparecencia, Nieto ha definido el contrato como una "operación financiera demorada en el tiempo fácil e interesante". Ha asegurado que su gestión privada estaba prevista desde su construcción, aunque las cosas no salieron como hubiesen "querido" en Rioja Salud. De haberlo sabido, ha añadido, "cuánto nos hubiésemos evitado si no hubiésemos hecho ese contrato". Y es que, ha explicado, era "difícil de prever" la baja ocupación.

Ha subrayado que, desde Salud, se realizó una inversión de trescientos millones de euros, de los que "sólo el CIBIR" suponían cuarenta. Una "inversión importante" ante la que Rioja Salud necesitaba crédito, y "si una parte se obtenía desde el aparcamiento no era una cuestión descabellada".

La opción de explotación del parking "nació con el propio CIBIR y, para determinar en qué condiciones" se contrató un estudio al Banco Santander que tuvo un coste de 69.600 euros al banco.

En él, se estimaba un canon, para la empresa concesionaria, de diecinueve millones de euros pero, al resultar desierto, se licitó por 9,4, al tercer intento y por procedimiento negociado.

Ante la explicación de Nieto de que la Fundación Rioja dedicó el canon "a reducir la deuda generada por el dispositivo sanitario" (el CIBIR) y su tecnología el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño ha apuntado que "aparece un ingreso en las cuentas del Gobierno de La Rioja" y, por varias veces, le ha preguntado "si vuelve a Rioja Salud".

"No eran euros marcados, no se les puede hacer el seguimiento, el dinero se usó para reducir la deuda por inversión sanitaria", ha insistido el ex consejero a la vez que ha indicado que la Fundación Rioja Salud es "una entidad pública cuyas dotaciones salen del Gobierno de La Rioja".

Para Martínez Flaño, además, las "aportaciones a cuenta" que aparecen en el contrato por compensar que se rompa "el equilibrio económico financiero" son "una clásula de indemnización" dentro de un "contrato que tiene todos los visos de ser nulo"; cuestiones que ha negado Nieto.

La cláusula 24 del pliego del contrato, en la que se refleja una compensación en caso de romperse el equilibrio económico, ha explicado Nieto, está "bien puesta"; pero, ha añadido: "Nadie pensó que se tendría que utilizar". Lo que "sí se pensó" es en "mejorar las condiciones" y, por eso, ha contado, se "mejoraron las cláusulas" de forma que "se establecía la posibilidad de que la Administración pudiese participar en los beneficios".

Ya en el turno del diputado de Podemos Germán Cantabrana Nieto ha insistido en que ocurrieron "cuestiones difíciles de entender" y "la situación de La Rioja" después de firmar el contrato (en 2010) "cambió de manera radical".

Así, a la crisis económica ha unido cambios en el uso del hospital y un "movimiento para que no se usase el aparcamiento". Para Nieto, "las cosas hay que entenderlas" y, en la actualidad, se tiene una información que entonces no se pudo prever, incluida "la guerra que está dando esta Comisión de Investigación" con la que "a cualquiera se le quitan las ganas de hacer cosas a futuro".

Cantabrana ha recordado las palabras de los empresarios de Aparcamientos de CIBIR. Dado el carácter secreto de su intervención ha comenzado con referencias veladas que, ante el desconocimiento mostrado por Nieto, se han convertido en explícitas. Ha dicho cómo llegaron a decir, "textualmente que veían blindados sus dineros" y que, para ellos, era más rentable una ocupación del tres por ciento que del dieciocho, porque se compensaba con dinero público.

"No había manera de que los bancos soltasen crédito", ha explicado Nieto para justificar el contrato. Algo ante lo que la socialista Nuria del Río le ha recordado que ese año, 2010, el Gobierno de La Rioja consiguió 241 millones de euros a través de préstamos bancarios.

Del Río también ha querido saber por qué se invita a participar de un procedimiento negociado a unas empresas que nunca se habían dedicado a la gestión de un parking, sólo a construirlo.

La diputada socialista ha leído una parte del pliego del contrato en la que se especifica que las empresas que concurriesen debían abarcar el ámbito de gestión de aparcamientos y acreditar unas condiciones económicas que, ha dicho recordando la comparecencia de los empresarios, Aparcamientos CIBIR no tenía.

Nieto ha mostrado su desconocimiento de estos hechos y ha insistido en que fue una comisión técnica la que se encargó de aprobar el contrato. "Si la comisión técnica dice que reúne los requisitos yo no tengo por qué dudar", ha afirmado.

Del Río ha citado los técnicos de la consejería que formaron esa comisión: Jose ignacio Maiso; Esther ortega y Carmen pinillos y ha preguntado qué consecuencias tendrá el que "informaran favorablemente sobre una oferta que no cumplía los requisitos". Nieto ha vuelto ha mostrar su confianza en que "se avaló que el contrato era correcto".

El cuanto a la solicitud de cerrar el aparcamiento Oeste 1, Nieto ha indicado que "era una petición del adjudicatario como uno de los compromisos a la hora de adjudicar el aparcamiento".

La diputada 'popular' Concha Arruga ha considerado que ha "quedado claro que se buscó el beneficio de los riojanos" y ha aludido a una campaña para que los ciudadanos no usen el parking del CIBIR. También ha creído que lo sufrido por Nieto "podría ser calificado como acoso por los tribunales".

Ha querido "felicitarle por el trabajo que hizo", dado que "no es que en el San Millán hubiese habitaciones triples sino que hubo hasta de seis camas", ha dicho.

Nieto ha finalizado la primera parte de las intervenciones afirmado: "Si la gestión" del parking "hubiese sido pública también habría habido pérdidas, pero no hubiésemos tenido nueve millones de euros, y si nos los hubiesen dado los bancos estaríamos pagando intereses".