Aldi anuncia su apertura el 1 de junio

Las obras se han ejecutado a toda prisa. Donde antes había una fila de bicicletas ahora irán los congelados. Donde se alineaban las botas de fútbol irán yogures y lácteos. Las máquinas de fitness dejan paso a la charcutería mientras que la pescadería se ubicará donde antes lo hacían las zapatillas de deporte y aún quedará un leve recuerdo de las mallas de gimnasia donde ahora se corta jamón de york.

Así, a toda máquina, ha preparado el desembarco en Logroño la firma Aldi de supermercados. Su ubicación será donde antes se encontraba Deportes Ferrer, que ahora ha encontrado acomodo junto a los cines Siete Infantes y donde también, tras unas obra meteóricas, han recalado.

Aldi ya tenía anunciado su aterrizaje en Logroño y ahora precisan que abrirá sus puertas el próximo jueves 1 de junio en lo que se ha denominado la nueva fiebre del súper que llenará Logroño de medianos comercios en todos los barrios como recientemente lo ha hecho la firma Supercor o la inminente ramificación de los Simply por varios escenarios nuevos en la ciudad, por no hablar del efecto que supuso no hace demasiado tiempo el traslado de Carrefour al espacio que no hace mucho tiempo ocupaba Eroski dentro del Centro Comercial Berceo.

No será el primer supermercado de la firma en La Rioja, que ya existen los de Arnedo y Calahorra, pero la ubicación en la calle Pradoviejo de Logroño, le convierte en un elemento más de atracción a una zona donde el comercio se ha trazado a gran escala y donde coexisten otros negocios del ramo al abrigo del enorme tránsito comercial.

Los amos y amas de casa enseguida conocerán en el buzón del correo comercial las nuevas ofertas de Aldi a la vez que van confeccionando un nuevo plano del comercio en la ciudad. De momento los autobuses urbanos de Logroño ya avisan de que el 1 de junio llega un nuevo espacio a la ciudad.