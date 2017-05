«Vuelvo a tener ganas de vivir, antes solo pensaba en morirme, acabar con todo»

Marco, el nombre es lo único irreal de una juventud de pesadilla, un descenso a los infiernos de la droga que él inició a los 13 años.

«Sí, consumía cannabis, pero a los 15 años empecé también con anfetaminas y cambié mi círculo de amistades, empecé a juntarme a otra gente por interés. Las discusiones en casa, sobre todo con mi padre, eran diarias, con agresiones verbales, faltas de respeto, incluso empujones. A mi madre la manipulaba y le mentía y con mi hermano pequeño, al que le llevo 8 años, no tenía relación alguna y cuando me buscaba yo le despreciaba. Me pasaba el día en la calle consumiendo. A los 16 les dije a mis padres que era homosexual y, aunque lo aceptaron, la situación fue a peor porque yo les culpaba de todo. A los 18 me fui a Inglaterra y allí acabé muy mal, por lo que pedí ayuda a mis padres. Ellos me la dieron, pero yo no cambié y seguí consumiendo, mintiéndoles y robándoles. Me fui a Cádiz de camarero y, además de consumir cada vez más, empecé a traficar con anfetaminas. Tuve que volver a llamar a casa y me volvieron a aceptar, pero yo me fui poco después a Madrid, donde volví a traficar y empecé a consumir más cosas. Todo fue a peor, con peleas y problemas con la Justicia. Aunque yo llevaba un año sin hablar con mi padre el vino a buscarme en cuanto le llamé, pero la relación no mejoró porque yo seguía haciendo lo mismo, así que me fui a vivir con mi pareja. Durante un año no salí de casa apenas, dejé a mis amigos, a mi familia, el trabajo... Mi vida era consumir. Me di cuenta de lo mal que estaba y volví a llamar a mis padres, que pese a lo que les he hecho sufrir nunca me han dado la espalda, y vinimos a Proyecto Hombre.

Llevo casi nueve meses aquí y he recuperado a mi padre, hacemos deporte juntos, vamos de excursión, hablamos... Llevo sin discutir con él nueve meses. Con mi madre estoy genial; y con mi hermano, increíble, volvemos a ser hermanos, jugamos al balonmano juntos y hasta me pide ayuda para los estudios. He recuperado la confianza en mí mismo porque cuando llegué me sentía la peor mierda del mundo, confío en la gente, me he hecho voluntario de la Protectora de Animales... He recuperado todo lo que perdí, soy feliz, sueño con volver a estudiar y tengo ganas de vivir porque antes solo pensaba en morirme, en acabar con todo».