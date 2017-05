UGT-Rioja insta a la Fiscalía a actuar contra Springwater por la situación de Unipapel

logroño. El sindicato UGT-Rioja instó ayer a la Fiscalía a intervenir en el caso de Unipapel «porque hay indicios más que suficientes» de que la firma ha sido rehén de «un sofisticado plan de ingeniería económica» de Springwater (el fondo de inversión que compró la papelera a Adveo) y su administrador único, Martin Gruschka, y los trabajadores (52 en la factoría de Logroño) se encuentran «en una especie de limbo y en una situación de indefensión total». El sindicato anunció además que el próximo viernes denunciará ante la Agencia Tributaria en Madrid que la empresa no pagó al Estado las retenciones por IRPF aplicadas a sus trabajadores en las tres últimas nóminas que abonó (las correspondientes al primer trimestre del 2016) «apropiándose indebidamente de alrededor de 300.000 euros». La central advirtió de que esta es una mínima parte de «los 25 millones de euros que Unipapel adeuda a la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores (sin cobrar desde abril del 2016 y con la extra de marzo de aquel año también pendiente)», un problema de «dimensiones descomunales» que dificulta la posible venta de la compañía. «Hasta que no se resuelva esto no vemos visos de que un comprador dé el paso», aseguró ayer la delegada de UGT-Rioja en Unipapel, Ruth Lázaro, quien compareció en rueda de prensa junto a la secretaria general de la FSMC, Ana Cruz Llach.

Lázaro criticó que «no sabemos nada» del administrador concursal, un mes después de que se cerrase el periodo de consultas del expediente de extinción de contratos y «no hay un interlocutor físico con la empresa». Por último insistió en «la existencia de un grupo empresarial» y en que se pida la responsabilidad subsidiaria a Adveo y Gruschka.