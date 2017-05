«He recuperado todo lo que perdí: a mis hijos, a mis padres y el deseo de mejorar»

La cocaína le arrastró a un pozo oscuro y sin fondo en el que perdió todo lo que más quería, rompió con sus padres, renunció a sus dos hijos pequeños, se quedó sin amigos y arruinado, arrastrándose por una mentira que el mismo se creía. Hoy, a sus 45 años, Javier (nombre supuesto), vuelve a sonreír al futuro a unos días de acabar su terapia en Proyecto Hombre.

Éste es el crudo testimonio de su regreso a la vida: «Estaba metido en el consumo desde los 17 años, era esporádico y pensaba que lo podía controlar, yo no era consciente de lo que me podía hacer la cocaína. Seguí adelante sin afrontar los problemas, en una mentira continua y engañando, mintiendo y robando a todo el mundo. Te va atrapando y tu vida se convierte solo en eso, te conviertes en una persona egoísta y solo piensas en yo, yo y yo. Hace ocho años me divorcié y todo fue a peor. Además de la cocaína, el alcohol me ha hecho mucho daño también, te dejas arrastrar a todo, te hundes... Empecé a jugar, a pagar por sexo, que al final era sobre todo era la excusa para poder hablar con alguien y desahogarme porque me quedé solo, sin familia y sin amigos. Malvendí el bar y me llené de deudas.

Perdí la relación con mis padres y renuncié a estar con mis dos hijos, solo pensaba en mí y en consumir, cada vez más hundido en el pozo. Hace poco más de un año incluso intenté en dos ocasiones acabar con mi vida porque no quería vivir, delante de mí solo había un muro negro. Ahí vi que ya no podía con tanta mentira y decidí plantarme y hablar con mis padres. Tras contarles la verdad, vinimos a pedir ayuda a Proyecto Hombre.

Yo hasta que llegué aquí no me di cuenta de que era un adicto, creía que era algo normal y que yo lo controlaba. Pero no. En este año he ganado muchas cosas y recuperado otras, la principal, la que más valoro, es que ahora tengo a mis hijos, el mayor tiene 15 años y la niña, 8. Ahora soy padre, lo que nunca he sido y eso es lo más grande del mundo. He recuperado las ganas de vivir y afrontaré lo que venga para saldar todo lo que debo, que es mucho. No tengo nada más que trampas por todos los lados, pero sé que quiero vivir y hacer las cosas bien. Sé que tengo que pagar por todo lo que he hecho, pero ahora soy feliz».