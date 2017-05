«Soy feliz, el equipo de Proyecto Hombre tiene ganado el cielo»

Jessica, el nombre elegido por esta riojana de 31 años para desgranar su pesadilla, se ha pasado más de media vida entre risas y bromas, su arma para protegerse de una cruel realidad, para mantenerse a salvo en su mentira. Hoy, tras casi diez meses en Proyecto Hombre, vuelve a sonreír, pero de verdad, de orgullo por lo que está a punto de conseguir y de felicidad.

«Mi vida solo se basaba en poder mantener mi consumo de speed, porros y mucho alcohol. Empecé con 14 años probando cosas cuando salía de fiesta, pero a partir de los 18 años se convirtió en algo diario. Tras la ruptura de una relación de ocho años me abracé aún más al consumo y, pese a tener un trabajo fijo, no me llegaba para vivir, así que volví a vivir con mis padres. Me empecé a dar cuenta de que en mi trabajo fallaba mucho, porque no trataba bien a la gente y me traicionaban mis impulsos. Con mis padres tampoco iba la cosa bien.

Yo solo pensaba en mí y el resto me daba igual, solo pensaba en tener dinero para consumir y para beberme hasta lo imbebible. Así era mi vida, aunque mientras estás ahí no te das cuenta, vives en una mentira.

Así llegué hasta el verano del año pasado y un día me pregunté: '¿Qué estás haciendo con tu vida?'. Fue entonces cuando vi que necesitaba apoyo profesional y me decidí a dar el paso de pedir ayuda a Proyecto Hombre.

En estos meses he mejorado muchísimo, me he dado cuenta de que sin consumo puedo hacer también de todo, puedo mantener una conversación con otras personas, hablo de todo con mis padres, he recuperado a muchas amigas, llevo una vida ordenada y una alimentación sana, me levanto pronto, después de toda la vida sin hacer nada practico deporte, sobre todo bicicleta y ahora aguanto hasta 75 kilómetros, aunque la primera vez, después de 9 kilómetros de ida y los 9 de vuelta estuve una semana sin poder moverme por las agujetas ni sentarme.

Tengo muchas ganas de terminar este programa, pero bien hecho, poder conseguir un trabajo, organizarme bien, disfrutar de mis amigas, de la bici, me apuntaré a clases de baile y, si puede ser, me gustaría formar una familia. Hacer todo lo que no he podido hacer por las drogas.

Esto es lo mejor que he podido hacer en toda mi vida, el venir aquí, y dejarme ayudar por las personas que forman el equipo de Proyecto Hombre que, desde luego, para mí tienen el cielo ganado. Claro que la terapia puede llegar a ser dura, primero porque duele mucho que te hagan ver la realidad, que te digan la verdad, pero yo estoy feliz porque el cambio ha sido brutal».