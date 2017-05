Domínguez: «La tramitación del parking del CIBIR fue correcta de principio a fin»

La tercera de las comparecencias ante la comisión que investiga los contratos del parking del CIBIR llevó al Parlamento al actual consejero de Hacienda en su calidad de responsable de los Servicios Jurídicos del Gobierno riojano en septiembre del 2013, fecha en que se formalizó el acuerdo transitorio que modificó las condiciones del documento suscrito en junio del 2010. Domínguez ciñó su intervención a los aspectos formales del proceso que juzgó «ordinario» desde los dos primeros procedimientos abiertos que quedaron desiertos y llevaron a Rioja Salud a otro negociado sin publicidad. «La tramitación fue correcta desde el inicio hasta el final», concluyó extendiendo esta valoración al informe que dio validez al acuerdo del 2013, aunque puntualizó que la Fundación no estaba obligada a solicitarlo. «Se comprobó que había un riesgo imprevisible por las nuevas circunstancias -una ocupación menor de la prevista- y el cambio beneficiaba al interés general porque los pagos se hacían a cuenta», indicó insistiendo que «nadie podía prever» con anterioridad que sobrevinieran unas dificultades económicas «terroríficas». Una apreciación que no compartieron ni la socialista Nuria del Río -«es de risa decir que en el 2010 no había riesgo»- ni Germán Cantabrana, quien desde Podemos subrayó que «el PP inició la campaña de responsabilizar a Zapatero de la crisis en el 2008».

El ahora titular de Hacienda aminoró las dudas planteadas por la oposición sobre la inclusión en el contrato original de la cláusula que establecía un compensación económica a la concesionaria en caso de no alcanzar los objetivos fijados sobre una ocupación del 22%. «La restitución del equilibrio financiero es un principio básico del Derecho desde sus orígenes», afirmó.

Los interrogantes de C's se centraron en el destino en los 9,4 millones desembolsados por la adjudicataria y que el gerente de Rioja Salud en el 2010, José María Corcuera, aseguró un día antes que sirvieron para afrontar la deuda derivada de la construcción y equipamiento del CIBIR. «El dinero del canon no tenía un destino finalista y tras entrar en la caja común, se destinó a asistencia e inversión sanitaria», resumió a Tomás Martínez Flaño, mientras que Concepción Arruga alabó por el PP la «capacidad de reacción del Gobierno frente al inmovilismo de otros» para defender los intereses de La Rioja al detectar el cambio del contexto contractual.

Sobre el cerramiento del aparcamiento público Oeste I del San Pedro previsto en el acuerdo transitorio para impulsar el del CIBIR, Domínguez aseguró no recordar si emitió un informe concreto desde Servicios Jurídicos, aunque sí confirmó su posición mientras se negociaba: «Di muchas veces una opinión técnica favorable a cerrarlo».