El cereal se muere de sed

Dice el refrán que 'en abril, aguas mil' pero la realidad no ha sido esa este año. Hoy mismo se ofrecía el dato de que el pasado mes fue un 90% menos lluvioso que la media de la serie histórica de los meses de abril, algo que ha agravado hasta límites insospechados la preocupación de los agricultores, que temen por el estrés hídrico de sus cultivos, especialmente de los cereales, que lo están sufriendo como ningún año.

«Está siendo un año negro para las cebadas pero también para el trigo e incluso la colza, que se supone que es un cultivo más resistente y que también ha tenido daños irrecuperables», explica Óscar Bobadilla, de Baños de Río Tobía. Este agricultor riojalteño recuerda que «es que llevamos desde el mes de abril del año pasado casi sin llover y eso no hay cultivo que lo aguante».

La realidad es que, si no llueve algo en las próximas semanas, los daños podrían llegar a ser hasta del 90% en muchas fincas de cereal. «Si llueve podremos rebajar esa pérdida pero el año ya casi está echado porque el cultivo tiene muchas hojas muertas y los granos son pequeños y ya es difícil que puedan crecer», se lamenta.

LA FRASE Óscar Bobadilla Agricultor de Baños de Río Tobía «Llevamos desde abril del año pasado sin casi llover y esto no hay cultivo que lo pueda aguantar»

Y eso que el cereal es un cultivo acostumbrado a pasar sed. «Pero es que lo de este año no lo habíamos visto nunca», explica Óscar recordando que en La Rioja Alta era complicado tener problemas de sequía en los campos de cereal, al menos hasta ahora. «El daño está siendo muy gordo, sabemos que lo del tiempo no hay quien lo controle pero lo de este año realmente está siendo histórico», sentencia.

La Rioja Baja, más normal

José Luis Pérez, de Calahorra, está más habituado a ver su terruño de cereal así. No es la primera vez que tiene quebraderos de cabeza por la falta de agua en esta zona de Rioja Baja. A estas alturas del año las espigas tenían que llegarle a mitad de la pierna, pero «míralas, les faltan al menos diez centímetros», señala intentado buscar un grano que merezca la pena.

Está seguro de que, a no ser de que las previsiones cambien y no pare de llover durante mayo y gran parte de junio, la mayoría de su cosechas irá a parar a los estómagos de las ovejas. «Si las espigas siguen con esta altura no merece la pena ni hacer entrar a la cosechadora porque no va a coger nada», asevera.

En Rioja Baja tampoco ha llovido como suele hacerlo. «El problema ahora lo tenemos los de los cultivos de secano, pero ya veremos cuando llegue el momento de empezar a regar, no va a haber agua para todos», vaticina.

Además, asegurar los terrenos en este caso tampoco es la panacea para el agricultor porque «con el tema de la sequía y los seguros hay que leer muy bien la letra pequeña porque no todo entra», lectura en la que coinciden ambos cultivadores riojanos.