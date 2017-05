Un sueño hecho realidad en EEUU

Quizá «una increíble experiencia Erasmus en Roma» empujara al joven logroñés de 28 años Rodrigo Castroviejo Corzana a cruzar el Atlántico y establecerse en Nueva York para trabajar como arquitecto. También admite que su 'camino' quedó marcado en el 2010, «cuando, junto con mi familia, visité Nueva York, el mismo año en que fuimos campeones del mundo de fútbol y el Empire State se tiñó con nuestros colores».

«Fue en ese viaje cuando, paseando por el Soho, me prometí a mí mismo que algún día volvería para trabajar como arquitecto y levantar una torre», recuerda Rodrigo, y lo cierto es que ahora trabaja en el diseño de un rascacielos que comenzará a construirse el próximo año en el Upper West Side. Rodrigo confiesa que «los riojanos somos de naturaleza nostálgica», pero atribuye su traslado a Nueva York en parte por John Lennon (decía que «de haber vivido en la época del Imperio Romano, habría tenido que habitar en Roma») y en parte por «nuestra eterna crisis, que expulsa a la generación preparada». En resumen, está allí por «sueños y necesidad».

Este joven arquitecto riojano ensalza Nueva York como «el lugar del mundo donde más idiomas se habla de forma simultánea», pero subraya que las tradiciones estadounidenses «son demasiado ingenuas porque es un país muy joven y les falta historia». «Llama la atención lo espectacular que hacen cualquier cosa: la NBA, el béisbol, el fútbol americano, los desfiles. hasta el café matutino, todo ha de ser a lo grande», afirma.

«La Quinta Avenida no tiene el olor a primavera del parque del Ebro»

Pero para Rodrigo este viaje supone «perderse para encontrarse, cuanto más te alejas de lo conocido, más te encuentras a ti mismo». Destaca que «lo mejor de Nueva York es que tiene una actividad cultural extraordinaria», aunque eso no evita que Rodrigo eche de menos La Laurel y la temporada de pesca en La Rioja. «La nostalgia es proporcional a la distancia que nos separa», afirma. Y en su caso son 6.500 kilómetros, con un océano en medio. No obstante, «la Quinta Avenida no tiene el olor a primavera del parque del Ebro ni te puedes encontrar con alguien conocido al subir por Vara de Rey a comer a la casa donde creciste, tampoco puedes levantarte con la vista del eterno León Dormido cada mañana ni, desde luego, te sientes tan seguro en el hogar», admite Rodrigo.