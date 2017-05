«No se puede entender el Arte o la Historia sin la Religión»

Ramón Iceta, presidente de la Federación de Escuelas Católicas de La Rioja, es claro: «Me da pena que la asignatura de Religión pierda peso», explica, antes de argumentar su posición: «Es un factor importante de humanización. Abandonamos grandes valores que están en el fondo de la religión. No es una buena notica».

Para Iceta, las cifras son reflejo de una sociedad «egoísta» que «está dejando la religión a marchas forzadas. Si abandonamos la religión, abandonamos grandes valores como la honradez, el sentido de la vida», dice al tiempo que considera es una materia «con un valor cultural importante. No sé cómo se puede entender Historia o Arte sin Religión. Nuestra cultura está basada en el cristianismo».

Sostiene que la materia debe mantenerse dentro del currículo y que la solución no está en que no sea evaluable. «Sería más complicados para el profesor. Los chavales no son tontos y no se esforzarían».