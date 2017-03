Premios Web Riojanos: ya tenemos finalistas

No ha sido nada fácil. Más de 160 webs, proyectos personales y apps para móvil se han presentado este año a los Premios Web Riojanos. Son ya 18 ediciones, 17 años seguidos en los que Diario LA RIOJA lleva eligiendo a las mejores webs del año. Y, como siempre, la elección no es fácil, y sí dolorosa. Porque muchos que no desentonarían en esta lista se han quedado, ncesariamente, fuera.

Pero llega el momento de la verdad. Éstos son, en cada una de las categorías de los premios, los tres finalistas. De entre ellos saldrán los cuatro ganadores, que se darán a conocer en una gala que se celebrará en el restaurante La Merced el próximo miércoles 5 de marzo, como primer acto de las jornadas Imaginext.

1.- Proyecto digital de instituciones y grandes empresas

- DIALNET

Una de las mayores bases bibliográficas del mundo ha nacido en La Rioja. Con el liderazgo de la Universidad de La Rioja, la Fundación Dialnet tiene ya a disposición pública más de 5 millones de referencias documentales del mundo hispano, incluyendo más de un millón de documentos completos. Una enorme fuente de conocimiento compartido para un proyecto que es, en todos los sentidos de la palabra, una referencia.

- PROYECTO HUELLAS

Cuando la responsabilidad social corporativa deja de ser sólo un eslogan, nacen proyectos como Huellas. La iniciativa de la empresa riojana Fluchos ha viajado de Malí a la Cañada Real, o impulsa ahora el trabajo de un joven investigador en su lucha diaria contra el cáncer. Todo, con el aliento de personajes como Antonio Orozco o Malú como embajadores, con un objetivo nada sencillo: dejar una huella que perdure.

- FOTOCENTER

Sobrevivir en tiempos de cambio es difícil; reinventarse es, muchas veces, tarea de valientes. Fotocenter, una referencia histórica del sector fotográfico en La Rioja, ha sobrevivido a un mercado terriblemente cambiante y difícil; y lo ha hecho con una oferta de servicios en internet que tiene la búsqueda de la originalidad y del servicio personalizado como bandera.

2.- Proyectos digitales de PYMES y espacios personales

- EL BALCÓN DE MATEO

Para los padres con hijos pequeños en La Rioja hay un antes y un después del nacimiento de El Balcón de Mateo. María Matute y Miguel Pérez han levantado casi en solitario una web que es una referencia absoluta para el ocio (y no sólo el ocio) de los más jóvenes en la comunidad. “Lo he visto en El Balcón de Mateo” es ya casi un eslogan: la huella de un proyecto que ha calado como pocos.

- NEURONUP

Miles de profesionales de la rehabilitación y la estimulación cerebral y cognitiva trabajan con la plataforma y los materiales de una iniciativa riojana, NeuronUP. El gabinete PSICO 360 levantó una idea que aprovecha todo el poder de la nube, con un objetivo más que meritorio: poner más recursos en las manos de los profesionales que intentan, cada día, sacar lo máximo posible de personas con problemas.

- LA FRIKILERÍA

Lo que empezó como una pequeña tienda de Logroño ha terminado convirtiéndose en un auténtico fenómeno social en las redes; Beatriz Álvarez abrió La Frikilería original en la calle Lardero, pero una arrolladora y más que original presencia en redes sociales la ha catapultado mucho más allá, con un nivel de identificación con el cliente y unas tasas de crecimiento que empresas mucho mayores matarían por conseguir. Y todo, desde Logroño.

3.- Proyecto móvil riojano

- RIOJAWINE

El vino tiene milenios, una cultura más que centenaria y, en La Rioja, una manera de hacer las cosas que pocos pueden igualar. Pero nada de eso basta para vender en el siglo XXI. Riojawine es el esfuerzo del Consejo Regulador por llevar al móvil toda la información del Rioja, sus bodegas y el enoturismo en una moderna app. Con una idea muy clara: la apuesta por la interacción y la identificación del usuario.

- CITYLOK

Coge tu móvil, abre CityLok y verás lo que pasa a tu alrededor. Así de sencillo: esta app de sangre riojana permite que sólo con la localización cualquiera pueda tanto hacer propuestas de interés como conseguir información de las mismas. Una foto, 80 caracteres, y ha nacido un “LOK”: accesible para cualquiera que tenga una propuesta por pequeña que sea y para cualquiera que esté por la zona y busque un plan.

- WINE VILLE

Un día recibes una llamada: has heredado una bodega y sus viñedos. Así empieza la historia de Wine Ville, un juego de estrategia para móviles basado en el mundo del vino. Nacido en La Rioja, Wine Ville permite al jugador cultivar sus uvas, elaborar sus caldos virtuales… e incluso convertir esos vinos virtuales en botellas de verdad. Una idea fresca y muy divertida.

4.- Iniciativa digital dedicada al mundo del vino

- CESENS

Con Cesens, la imagen del agricultor mirando a la nube intentando adivinar qué va pasar con su cultivo adquiere un nuevo significado. Cesens es un proyecto riojano que se basa en estaciones que recogen datos de cada cultivo de forma continua; esos datos vuelan hasta el agricultor y le permiten tomar decisiones sobre necesidades de riego o riesgo de plagas en tiempo real. Y eso, recibiendo los datos en cualquier momento y lugar.

- CLUB ENVERO

Las tiendas de vino descubrieron hace tiempo que internet es el mejor escaparate. Y si esto es así, Club Envero es una vuelta de tuerca al concepto. Un buen diseño, un sistema de recomendaciones muy particular y la mezcla de vino, experiencia y consejo hacen de esta web un espacio más que recomendable: para expertos, para amantes del vino... o simplemente para quien busque un descubrimiento.

- BODEGA MINECRAFT

Minecraft no es un juego. No es una moda. No es un fenómeno social. Es mucho más que todo eso: es un mundo en otro mundo, un universo propio en el que miles de millones de personas se reconocen y crean. La empresa riojana iSchool aprovechó el mundo Minecraft para crear ‘Bodega Minecraft’, una manera de acercar el mundo enológico a los más jóvenes de un modo insospechado… y muy divertido.