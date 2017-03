Los pueblos por un lado; las cabeceras, por otro

1

Ceniceros es un hombre que presume ser de pueblo y eso parece pesar en los alcaldes de los municipios más pequeños; también, su condición de presidente. Los sondeados recalcan la palabra lealtad. Si tenemos en cuenta los ayuntamientos de menos de 250 habitantes, el presidente regional arrasa, especialmente en La Rioja Alta pero también en el centro de la comunidad o en La Rioja Baja. Incluso algunos alcaldes que no quieren pronunciarse públicamente aseguran apoyarlo confidencialmente. Un ejemplo claro es la comarca de Santo Domingo de la Calzada donde todos los municipios, con excepción de Villarta-Quintana, en el que su regidor, José Miguel Crespo, es presidente del Comité de Garantías y no se ha pronunciado, apoyan a Ceniceros. Similar ejemplo encontramos en la zona de Haro donde los que se postulan lo hacen a favor del presidente, aunque varios encuestados prefieren no desvelar su voto. En la zona de Cameros, en el centro de la comunidad, y en La Rioja Baja no cambian mucho las cosas.