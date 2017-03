La ILP de protección de la tauromaquia inicia su trámite parlamentario

El pleno del Parlamento de La Rioja ha acordado, con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de Podemos y Ciudadanos (Cs), la toma en consideración de la proposición no de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección, difusión y promoción de la tauromaquia en la región.

Esta ILP está respaldada por más de 6.000 firmas de ciudadanos y su finalidad ha sido defendida por el portavoz de la comisión promotora de esta iniciativa, Salvador Arza, quien ha intervenido en la Cámara autonómica, según explic.

Arza ha recordado que la tauromaquia es "un rito ancestral y forma parte de la cultura y la historia española" y, por tanto, "la fiesta de toros es patrimonio cultural de todos los españoles". "No pretendemos repudiar a nadie, ni avergonzar a los que no son partidarios del toreo como pretenden hacer con nosotros; los taurinos somos gente de paz y concordia, a quien no le gusten los toros, que no vaya", ha recalcado.

Por tanto, ha exigido "como es propio de un estado de derecho, la libertad a elegir, de pensar, a un tratamiento de igual respecto a otras actividades y artes, tanto en lo que se refiere a aportaciones fiscales como a la promoción".

Ha indicado que "el taurino ama la libertad y al toro de lidia", que se mantiene gracias a esta fiesta, y por ello, ha reivindicado la tauromaquia también por su animalismo, que incluye especialmente la defensa del toro como animal único, además de todas las especies que se refugian en su ambiente.

Según sus datos, en el sector taurino hay más de 10.000 profesionales que sustentan de ella a sus familias y genera 199.000 puestos de trabajo anualmente.

Los datos del Ministerio de Cultura acreditan que la asistencia a festejos taurinos en las últimas temporadas fue un 12 % superior a la registrada en los peores momentos de la crisis (2010 y 2011), también hay más festejos y mayor presencia de público joven, ha asegurado.

"La tauromaquia es el primer sector cultural que sale de la crisis y aumenta sus niveles de actividad", ha recalcado, de modo que "le pese a quien le pese, los toros siguen siendo el segundo espectáculo de masas de España, solamente por detrás del fútbol".

Arza también ha desmentido la "mala, falsa e interesada" creencia sobre las ayudas públicas a la tauromaquia, porque en los Presupuestos Generales del Estado solo hay una partida de 30.000 euros del Ministerio de Cultura para la dotación del premio nacional.

Esta ILP solo incluye tres artículos, ha precisado, que se condensan en definir la tauromaquia como "toda manifestación cultural, artística, o popular ligado al toro bravo; La Rioja es una tierra taurina y como tal forma parte de su patrimonio cultural".

Además, detalla que la tauromaquia, como patrimonio cultural que es, debe ser protegida en el marco de la legislación vigente y la Constitución Española (artículos 44 y 46) y que el Gobierno de La Rioja, en el marco de la legislación vigente, deberá proteger, promover, y difundirla como expresión cultural que es, asegurando su supervivencia para futuras generaciones.

El consejero de Interior del Gobierno regional, Conrado Escobar, ha intervenido al final del pleno para constatar que "no hay mejor sentimiento que la libertad" y ha apelado a "ser respetuosos con lo que es de todos".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Concepción Arruga, ha justificado la presentación de esta ILP en que los aficionados taurinos se sentían "agredidos" y consideran que se deben defender "los valores intangibles" que la tauromaquia aporta a la sociedad.

El diputado socialista Jesús María García ha reconocido que su grupo "valora cualquier iniciativa que llegue de la calle y nace de la ciudadanía", por lo que durante la tramitación legislativa decidirá si la apoya.

El diputado de Podemos Germán Cantabrana se ha preguntado de dónde sale el taurinismo en La Rioja, porque cada vez hay menos asistentes a los festejos en la región, y ha censurado que tengan un 10 % de IVA, frente al 21 % del cine y del teatro.

Por último, el diputado de Cs Tomás Martínez Flaño ha defendido la libertad para acudir a este tipo de espectáculos y ha rechazado su prohibición, porque "el intervencionismo en la organización de actividades culturales es impropio de un país democrático".