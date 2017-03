«No hay derecho. No es justo que alguien así esté en la calle, queremos que se sepa. No es ya que te robe, es que reviente tu medio de ganarte la vida y encima te aparezca por aquí al poco tiempo a tomarse un café como si nada. No hay derecho». A José y Vanesa se les humedecían los ojos cada vez que alguien se acercaba por el local a preguntarles por lo sucedido.

Dos horas y media de enajenación... dos horas y treinta y cuatro minutos en la madrugada de ayer en las que un vecino y cliente, conocido por su conflictividad en el barrio, se colaba en el establecimiento y a oscuras destrozaba el local por completo. A hachazos, con un hacha de la propia cocina. Y dejando el gas abierto...

José Propietario del 'Vaivén' «Hay que tener muy mala idea o estar muy mal de la cabeza... Alguien así no puede estar en la calle»

Un hombre era ayer detenido por la Policía Local tras robar y destrozar el bar-café Vaivén, en el número 16 de Madre de Dios. El individuo, que fue detenido a escasos metros del local, fue trasladado al hospital San Pedro, donde fue atendido en un box de Psiquiatría, dado de alta y enviado a la Comisaría.

El individuo, según cuenta la pareja y recogieron las cámaras de un negocio anexo, accedió al local forzando una ventana con un limpiaparabrisas de uno de los vehículos estacionados en el barrio a las 3.39 horas. Y hasta las 6.13 permaneció en su interior arrasando con todo. El espectáculo que se encontraron los dueños era dantesco: todo lleno de cristales de vajilla y botellas rotas, taburetes, mesas y sillas tumbadas, la máquina tragaperras 'reventada', la cocina como si hubiese sido el escenario de una batalla campal, los baños rotos, la televisión 'arrancada'... y restos de sangre por todos lados supuestamente del propio autor.

Desperfectos, roturas, daños grandes... muy grandes. «Entre la caja, el cambio y la tragaperras se habrá llevado unos mil euros... los daños causados, vistos por encima, rondarán entre los 6.000 y 7.000 euros. Hay que tener muy mala idea o estar muy mal de la cabeza», sentencian.

Fue el padre de José quien poco después de las seis de la mañana paseaba por el barrio y le sorprendía ver el bar de su hijo con la persiana metálica bajada y la ventana abierta. «Se asomó y gritó que quién había ahí, y fue cuando apareció el vecino con el hacha en la mano y todo ensangrentado y pidió auxilio», cuentan. La Policía Local no tardó y pudieron detenerle tras darse a la fuga.

José y Vanesa llevan poco más de un año al frente del 'Vaivén', que habían logrado levantar tras muchos esfuerzos y sacrificios. Ayer, en la zona, todo eran muestras de apoyo y reivindicaciones de que se haga justicia. «No hay derecho», repetían todos según se acercaban.