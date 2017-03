Detenidas cuatro personas en La Rioja y Navarra por seis robos con fuerza en viviendas de Autol

Efectivos de La Guardia Civil en La Rioja han detenido a tres varones de 23, 42 y 43 años, de nacionalidad española y marroquí, con domicilio en Autol (La Rioja) y Andosilla (Navarra), por robos con fuerza y daños en viviendas. Otro varón de 46 años, de nacionalidad española y vecino de Villamediana de Iregua, ha sido detenido por receptación de objetos robados.

Todo ello se ha desarrollado, como ha informado este martes el Instituto Armado en una nota, dentro de la denominada 'Operación Mojito', una actuación enmarcada dentro del Plan contra el robo en viviendas.

Desde principios de enero agentes del Puesto de Autol venían investigado una serie de robos perpetrados en viviendas vacacionales de la localidad, a las que accedían arrancando las rejas de las ventanas y de las vallas perimetrales, para sustraer del interior efectos de fácil distribución en el mercado negro (antigüedades, herramientas, licores, etc).

Las actuaciones que se han llevado a cabo han permitido a los investigadores sorprender, en el casco urbano de Autol, a tres personas en el momento que están realizando una compra-venta de diversas antigüedades, y a una cuarta intentando vender botellas de alcohol en bares de la localidad.

El estudio realizado a las antigüedades y botellas de alcohol intervenidas ha servido para detener a tres de estas personas como presuntas autoras de un total de seis delitos de robo en viviendas y otros dos delitos de daños, y a la cuarta por un delito de receptación de objetos robados.

Todos ellos, tras ser oídos en declaración, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Los efectos intervenidos han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Consejos

Desde la Guardia Civil se recomienda para la prevención de robos en domicilio ante la ausencia prolongada de los propietarios no dejar persianas completamente bajadas, es un signo evidente de ausencia; comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas, cerrando la puerta con llave.

También no desconectar totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia. No dejar dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio y no comentar su ausencia ni su duración con desconocidos.

Además, se aconseja pedir a un vecino o persona de confianza que colabore por medio de la recogida del correo y la comprobación ocasional del estado de la vivienda. Instalar temporizadores de corriente para mantener una luz encendida en el interior, dará la sensación de que la vivienda se encuentra habitada. Tener anotado los números de series de electrodomésticos, aparatos de fotografía, videos y similares y, por último, guardar fotografías de los objetos de valor que se posean.