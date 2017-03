Educación vuelve a prohibir a los colegios dar un punto adicional a los vecinos de su zona

La Consejería de Educación volverá a prohibir este año que los colegios asignen el punto complementario a los vecinos de su zona. Ya vetó esta posibilidad el año pasado justo antes de que comenzara el proceso de escolarización del curso 2016-2017. Entonces, los vecinos de Los Lirios presentaron una reclamación ante el Gobierno riojano alegando que el punto adicional podía mermar las posibilidades de los niños de este barrio, situado al este de Logroño, de entrar, por ejemplo, en los centros escolares del entorno más próximo como Obispo Blanco Nájera o Caballero de La Rosa, lo que les dejaba en situación de desigualdad con respecto a los escolares del resto de la ciudad.

CRITERIOS DE ADMISIÓN CURSO 2017/2018 Proximidad del domicilio o lugar de trabajo 5 puntos: Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres o tutor, situado en el área de influencia en la que está ubicado el centro solicitado. 2 puntos: Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres o tutor, situado dentro de las áreas limítrofes al área de influencia en la que está ubicado el centro solicitado. 0 puntos: Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres o tutor, situado en otras áreas. Hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo 5 puntos: Primer hermano matriculado en el centro. 2 puntos: Por cada uno de los restantes hermanos matriculados en el centro. 5 puntos: Por cada uno de los padres o tutores legales que trabajen en el centro. Rentas anuales 0,50 puntos: Renta per cápita anual inferior o igual al salario mínimo interprofesional. 0 puntos: Renta per cápita anual superior al salario mínimo interprofesional. Condición legal de familia numerosa 2 puntos: Familia numerosa general. 3 puntos: Familia numerosa especial. Acogimiento 0,50 puntos: Situación de acogimiento familiar. Discapacidad Concurrencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial en el alumno solicitante. 1 punto: Concurrencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial en alguno de sus padres o hermanos o, en su caso, del tutor legal. Criterios complementarios 1 punto: otras circunstancias relevantes apreciadas justificadamente por el órgano competente del centro, por el Consejo Escolar o titular del centro conforme a criterios públicos y objetivos.

En respuesta a la mencionada reclamación, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma concluyeron que los centros escolares tenían la obligación de dar ese punto, es decir, no podían eludir su asignación, pero el criterio para concederlo no debía coincidir con uno de los criterios generales de admisión establecidos por la Consejería y que ya llevan pareja la asignación de puntos. Por esa razón no era posible contemplar como criterio complementario la residencia en una calle determinada porque incumplía ese requisito legal de que no se puede valorar dos veces el mismo criterio.

Con la resolución de los servicios jurídicos en la mano, Educación solicitó a todos los centros escolares que revisaran ese criterio complementario de forma que se ajustase a la normativa. Algunos colegios se decantaron entonces por favorecer la antigüedad, es decir, otorgaron el punto 'extra' a aquellos que llevaran residiendo en la zona dos años. El criterio, por tanto, era distinto y legalmente cumplía con la norma aunque de alguna manera perseguía el mismo objetivo porque seguía favoreciendo a los vecinos del entorno.

El curso comenzó y pese al revuelo inicial en algunos centros, como el Obispo Blanco Nájera, donde la asociación de madres y padres del colegio se pronunció de forma mayoritaria en contra de que aumentasen las admisiones en el centro mediante un 'aula mochila', no hubo mayores altercados. Todas las peticiones fueron atendidas y se escolarizó a los chavales tanto en el citado Obispo Blanco Nájera, como en el Caballero de la Rosa, donde se creó una nueva línea, y en otros centros concertados.

Se trataba de una situación transitoria porque la Consejería que entonces pilotaba Abel Bayo se comprometió a elaborar un nuevo decreto de escolarización para el curso siguiente con el que zanjar esta cuestión. Ha pasado un año de aquello (este viernes, a las 12, se celebra de nuevo el famoso sorteo de la letra) y la nueva normativa continúa sin ver la luz, así que en vísperas del proceso de escolarización del curso 2017-2018 que arrancará el próximo día 31 con el sorteo de las letras de desempate, Educación ha vuelto a solicitar a los colegios que les remitan los criterios de asignación del punto complementario para evitar que se repitan duplicidades, es decir, que de alguna forma se bonifique dos veces ser vecino del entorno de un determinado centro.

Ninguna de las propuestas remitidas, según explica el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, ha sido rechazada. Al parecer, muchos centros han optado por 'premiar' ser hijo o familiar de antiguos alumnos o de trabajadores del colegio e incluso que el centro en cuestión haya sido elegido en primera opción. Criterios que han primado sobre el de la antigüedad.

En cualquier caso, se trata de una medida transitoria hasta que se apruebe el nuevo decreto que fije los criterios de escolarización. «Una norma compleja con un impacto social importante que requiere a su vez valorar todas las implicaciones en cuanto a organización, logística, desarrollo de aplicaciones que se puedan llevar a cabo», precisó Fernández. En definitiva, un decreto sin prisas pero sin pausa que «tiene que ser dialogado y consensuado con los distintos agentes educativos y equipos directivos. De momento, Educación trabaja en un borrador que, una vez perfilado, será debatido con la comunidad educativa. «Siempre queremos resolver los temas con la mayor agilidad posible, pero no vamos escatimar el tiempo que veamos que necesitemos para sacar un decreto que esté bien armado y bien diferenciado, que esté consensuado y sea algo viable», reiteró.