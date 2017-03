Un feroz enemigo en nuestra mesa

Compañero inseparable de las especies marinas desde tiempos remotos, el anisakis se ha convertido desde hace décadas en un temible invitado a nuestra mesa. También en La Rioja, donde la costumbre de consumir anchoas en vinagre y sardinas a la parrilla, sitúan a la región a la cabeza del país en la cifra de infecciones por este parásito, con unos 70 episodios anuales.

España, el segundo país del mundo tras Japón en incidencia, registra unas 8.000 intoxicaciones al año por anisakis, según el primer estudio sobre esta infección, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Aberdeen, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y el Hospital de La Paz.

El estudio, cuyos detalles se acaban de publicar en la revista Scientific Reports, se enmarca en las investigaciones para su tesis doctoral del español Miguel Bao Domínguez, licenciado en Ciencias del Mar, quien advierte de que los 8.000 casos anuales que se registran en España no son todos los que se producen. «Es una patología que está infradeclarada, infraestimada», asegura el investigador, quien lo achaca a «las dificultades para diagnosticarla debido a la ausencia de síntomas específicos o a la falta de investigación clínica, así como a que puede no ser comunicada a los servicios de salud porque no es de declaración obligatoria».

detalle Detalle de una larva de anisakis, un parásito que puede alcanzar hasta los 2 centímetros de longitud. / L.R.

Con 35 casos por cada 100.000 habitantes, Cantabria se sitúa a la cabeza de afectados por la anisakiasis, seguida de cerca por el País Vasco (31 casos por cada 100.000 habitantes) y Andalucía. Tras ellas, La Rioja y Castilla-La Mancha, con 21, lo que supone unos 70 episodios anuales en nuestra región. En 9 de cada 10 casos la causa son las anchoas en vinagre.

Desde la Consejería de Salud, por boca del médico Ernesto Martínez Losa, se aconseja evitar los riesgos tratando el pescado como si siempre estuviera contaminado. «A nivel porcentual, aunque hay diversos estudios, se supone que entre el 30 y el 80% del pescado que se comercializa está infectado de alguna manera o ha estado en contacto con el parásito. Aunque se cree que el 100% de la merluza está contaminada, no suele dar problemas porque se cocina mucho, lo que no ocurre con las anchoas por la costumbre de comerlas crudas o con preparaciones como vinagre o en salazón», resume.

LO QUE DEBE SABER... ¿Qué síntomas produce?. Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas cuando se trata de anisakiasis. Las larvas también pueden causar una reacción alérgica que cursa con urticaria, picor, angioedema... En episodios severos puede derivar en shock anafiláctico, alerta Ernesto Martínez Losa. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de la anisakiasis muchos de los episodios se resuelven de forma espontánea, sin embargo a veces puede ocasionar una obstrucción intestinal que puede conllevar un tratamiento endoscópico para la eliminación del parásito o la cirugía abdominal urgente. Frente a las reacciones alérgicas, antihistamínicos y corticoides; y en los casos más graves, adrenalina y otros fármacos más potentes, explica el médico. Omnipresente. La Unidad de Investigación Marina de Azti-Tecnalia ya señalaba en 2007 que la prevalencia de pescados afectados por anisakis es muy elevada. Por norma general, está presente en el 100% de la merluza, en el 70% del chicharro, en el 51% del lirio grande, en el 40,5% de las sardinas, en el 33% del verdel grande y en el 7,2% de la anchoa, aunque ésta provoca 9 de cada 10 intoxicaciones. ¿Cómo se puede eliminar el anisakis? Si se compran los peces con vísceras, sacar las tripas cuanto antes. Cocinar al menos a 60 grados el interior de la pieza. En el horno, plancha, cocido o en sartén, el pescado abierto. Si se congelan las piezas deben estar al menos 24 horas a 20 grados bajo cero para matar al parásito. Si el congelador no llega a esta temperatura, el plazo se amplía a entre 4 y 7 días.

Por ello, además de aconsejar que hay que fijarse bien en el lugar de la compra del pescado -«los parásitos se suelen detectar a simple vista ya que llegar a medir hasta dos centímetros», recuerda- el experto aboga por asegurarse de la eliminación de las larvas a través de los dos métodos existentes: la congelación durante 24 horas a más de 20 grados bajo cero o durante entre 4 y 7 días si no se logra esa temperatura o la cocción o el sometimiento del pescado a temperaturas altas, más de 60 grados.

Inspecciones y sanciones

«Estamos hablando de un parásito que se encuentra sobre todo en el pescado, pero que también se puede hallar en cefalópodos como calamares, pulpos... y otros animales marinos», añade para recordar que su ingesta puede afectar al ser humano de dos formas: «Por un lado puede provocar una parasitosis, en este caso una anisakiasis, que es una infestación del intestino; y por otro, reacciones alérgicas a las sustancias que el mismo parásito produce, que puede ir desde cuadros leves como puede ser una urticaria con picor y alteraciones en la piel, hasta reacciones graves que incluso pueden producir un shock anafiláctico y la muerte».

Además de los consejos a los usuarios, Salud, a través de Inspección y Consumo, realiza un exhaustivo control anual. El pasado año se revisaron 41 pescaderías riojanas y solo se incoó un expediente sancionador.

En el mercado mayorista de pescado se realizaron 6 visitas y se inspeccionaron 4 establecimientos fabricantes y 3 almacenes de pescado y derivados, sin detectarse incumplimiento alguno.

También se realizaron controles de anisakis en 26 establecimientos polivalentes minoristas (un expediente sancionador) y se efectuaron 871 inspecciones en establecimientos de comida preparada y cocinas centrales, detectándose incumplimientos en 5 de ellos. Solo en un caso se inició expediente sancionador.