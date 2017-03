UPTA urge aprobar la Ley de Trabajo Autónomo ante el posible adelanto electoral

El secretario general de UPTA-España, Eduardo Abad, ha urgido hoy al Gobierno central la aprobación de la Ley del Trabajo Autónomo antes del mes de junio, porque cree que tiene pocas posibilidades de salir adelante si hay un adelanto electoral.

Abad, acompañado por el secretario general de UPTA La Rioja, Javier Marzo, ha ofrecido en Logroño una rueda de prensa para analizar la situación del sector.

Según el responsable nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), parece que la Ley del Trabajo Autónomo va a acabar "como un juguete roto", porque no existe voluntad política para sacarla adelante.

Además, ha dicho que su aprobación se ha vinculado a la negociación de otras leyes, como la de Presupuestos del Estado y la de Contratación del Sector Público, que pueden "taponar" la tramitación de la Ley del Trabajo Autónomo.

Ha insistido en que "urge" legislar la situación del sector, porque solo se han tramitado pequeñas "modificaciones periféricas" en los últimos diez años, y los autónomos se encuentran "en un momento convulso".

Según sus datos, este colectivo pierde 6.700 euros anuales en sus pensiones de jubilación, sufre una "brecha fiscal" con más de 20 puntos de diferencial en la tributación al IRPF y también hay muchas desigualdades en cuanto a la protección social que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.

Abab también ha alertado de la existencia de una "burbuja del emprendimiento", ya que durante 2016 se dieron de alta 700.000 nuevos autónomos, pero salieron del sistema otros 685.000, a pesar de que el Estado se ha gastado 400 millones de euros en la promoción de la tarifa plana.

"No existe una política de asentamiento ni continuidad para los negocios de los autónomos, que no se consolidan, por lo que se debería invertir en la calidad del emprendimiento, no en la cantidad", ha recalcado.

El 20 por ciento de los negocios dura menos de seis meses, el 55 por ciento más de cinco años y el resto entre seis meses y tres años, lo que para el responsable de UPTA-España son "unos datos alarmantes".

En la próxima década, en España se prevé la jubilación de 600.000 autónomos que pusieron en marcha sus negocios entre 1975 y 1980, por lo que supone "una oportunidad fantástica" para introducir en el mercado autónomos "de calidad".

Apoyo a los contratos de relevo

Por ello, ha demandado el apoyo a los contratos relevo, para dar continuidad a los negocios que funcionan cuando llegue la edad de jubilación de los autónomos, mediante la cualificación profesional y la formación de jóvenes emprendedores que den continuidad a esa actividad.

La tarifa plana, que establece el pago de cuotas a la Seguridad Social de 50 euros durante seis meses para los nuevos emprendedores, es "una llamada masiva al borde del precipicio", ha indicado, porque una vez transcurrido ese tiempo si el negocio no despega los autónomos acaban lanzados al "abismo".

La competencia es "leonina", especialmente en comercio y hostelería, que son los sectores "refugio" en los que más autónomos se atreven a poner en marcha un negocio por cuenta propia, porque Abad sostiene que "el consumo interno aún no se ha activado".

En España hay 3,18 millones de autónomos -el 80 % cotiza a la Seguridad Sociales en las bases mínimas- y en La Rioja hay un total de 26.130.

Según Marzo, durante todo el año pasado se produjeron 14 bajas de autónomos en la región, y solo en lo que va de 2017 ya ha habido 90, principalmente en comercio y hostelería.

El secretario general de UPTA La Rioja ha lamentado que la partida presupuestaria de 2016, dotada con 5 millones de euros para financiar el autoempleo ha sido "un auténtico fracaso".

Por ello, ha exigido al Gobierno regional que convoque el Consejo Riojano Autónomo, que lleva casi un año sin reunirse y se limita a ser un órgano de "propaganda de las bondades y beneficios de las ayudas".