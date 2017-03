El botín del atraco de Pradejón podría elevarse a 90.000 euros

Eran las nueve y diez de la mañana cuando dos atracadores entraban en las instalaciones de la sucursal de Caja Rural de Navarra en Pradejón y amenazaban a punta de pistola a la empleada del banco y a los clientes que en esos momentos realizaban diferentes gestiones en la entidad de la localidad riojabajeña. Uno de los dos atracadores se quedaba en el exterior de la sucursal -donde está la zona del cajero automático- con una escopeta mientras el otro se acercaba hasta el espacio de la caja y apuntaba en un costado con una pistola a la empleada, una mujer embarazada de seis meses, obligándola a sacar todo el dinero del cajón y a abrir la caja fuerte del banco para llevarse todo el efectivo que en esos momentos había en la sucursal. «Sólo han dejado las monedillas, los billetes se los han llevado todos», comentaba uno de los testigos presenciales del suceso.

Aunque las fuentes oficiales del caso aseguran que los atracadores se llevaron entre cinco y siete mil euros, testigos presenciales del atraco aseguran que la empleada de la sucursal les comentó antes de testificar en el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra que el botín podría superar los 90.000 euros. «A mí me cuadra más esa cifra teniendo en cuenta que estamos a final de mes», especulaba uno de los testigos y cliente habitual de este banco.

«Se dejaron la puerta abierta y no se tomaron ninguna prisa, de hecho yo entré cuando ellos ya estaban dentro», cuenta una joven que aún no se había quitado el susto del cuerpo. «Cuando entré, uno de ellos me pidió que me sentase a esperar, que apagase el móvil y que me mantuviese en silencio, mientras el otro le pedía a la empleada del banco las indicaciones para abrir la caja fuerte y esperaba a que se abriese», recuerda.

La empleada del banco, una joven embarazada, tuvo que ser atendida con un ataque de ansiedad.



En la sucursal se encontraban tres clientes que fueron testigos presenciales de la escena.

Otra de las personas que estaba en el banco cuando entraron los atracadores explicó cómo «estaban muy tranquilos, no hubo gritos ni nada por el estilo y por el acento eran españoles», comentaba por la tarde después de que el susto ya hubiese pasado. «Lo que no sabemos es si las armas eran reales o no o si estaban cargadas, pero como para jugársela», decía uno de los testigos.

«Ha sido justo a las nueve y diez de la mañana porque a las nueve está el alguacil justamente en ese cruce porque es a la hora que entran los chiquillos al colegio», señalaba una vecina que observaba cómo los investigadores recogían las pruebas dentro de la entidad bancaria que permaneció cerrada y precintada toda la jornada.

El dinero, a la mochila cutre

«Han metido todo el dinero en una mochila cutre de tela de dos cuerdecillas, nos ha dicho que tardásemos diez minutos en dar el aviso a la policía y nos han dejado encerrados allí con llave, primero ha salido uno y luego el otro», detallaba otra de las personas que estaba en la sucursal en el momento del atraco. Inmediatamente, se activó el botón de seguridad y se dio aviso a la Guardia Civil que se personó en las instalaciones en pocos minutos.

También tuvo que acudir al lugar de los hechos una ambulancia para atender a la empleada del banco que sufrió un ataque de ansiedad en cuanto los atracadores salieron por la puerta y de manera preventiva fue atendida en el hospital de Calahorra aunque se le dio el alta en la misma mañana y pudo acudir a testificar junto al resto de personas que vieron el suceso.

La policía además cuenta con las cámaras de grabación del colegio de la localidad, muy cercano a la sucursal, por si pudiese verse algún movimiento sospechoso por la zona.

Durante la mañana las entradas y salidas del municipio riojabajeño contaron con presencia policial aunque al cierre de esta edición aún no había habido ningún tipo de detención.