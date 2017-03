«Fuera de casa soy tu padre; en casa soy tu marido»

Los hechos tuvieron lugar el 17 de octubre del año 2015, diez días antes de que el juez decretara la prisión provisional del ahora condenado. Poco más de un año después, el pasado 23 de enero, la Audiencia Provincial celebró la vista oral contra un vecino de La Rioja Alta y de nacionalidad pakistaní acusado inicialmente por el Ministerio Fiscal de un delito de violación y que finalmente fue condenado a ocho años de prisión como autor de un abuso sexual cometido contra su hija. La sentencia fue de conformidad.

La denuncia contra el condenado se tramitó días después de que tuvieran lugar los hechos. Y no fue directamente la víctima la que la interpuso ante la Guardia Civil sino que, en primera instancia, relató lo que le había sucedido a varias profesoras del centro educativo al que asistía. Fueron las docentes las que, de manera inmediata, pusieron en conocimiento de las autoridades los hechos.

El fallo, al que ahora ha tenido acceso Diario LA RIOJA, relata lo sucedido en el interior del domicilio familiar tras recordar que el condenado, de 53 años en el momento de los hechos, había repudiado a su mujer en el año 2011. Desde entonces vivía solo junto a su hija -que acababa de alcanzar la mayoría de edad en el momento de los hechos- ya que el otro hijo del matrimonio, aún menor de edad, acudía al domicilio los fines de semana mientras que durante los días laborales permanecía internado en un centro de educación especial de la comunidad.

No es violación al no existir «violencia o intimidación»

Hubo penetración, pero no se considera violación sino abuso sexual. Así lo recoge el fallo judicial, así lo acordaron las partes -Fiscalía, acusación particular y defensa- y así lo prevé también el Código Penal, que habla de abuso sexual «con acceso carnal» cuando no interviene la violencia ni la intimidación (penas de entre 4 y 10 años de cárcel) y de violación cuando, además de penetración media violencia o intimidación (penas de entre 6 y 12 años de cárcel).

En este caso, explica el fallo judicial, «acreditada la existencia del acceso carnal por vía vaginal, no existe sin embargo prueba para sostener la existencia de violencia o intimidación determinante del mismo, más allá de la situación de parentesco que sirvió para vencer la oposición [de la víctima] para mantener relación sexual». Por tanto, concluye, «la existencia de acceso carnal por vía vaginal sin contar con la voluntad y el consentimiento de la víctima pero sin utilizar violencia o intimidación» constituye un delito de abuso sexual.