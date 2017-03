CCOO y UGT se manifestarán para pedir avances en 20 convenios sectoriales

Los sindicatos CCOO y UGT han emplazado hoy a la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) a negociar mejoras en 20 convenios sectoriales regionales, que afectan a más de 14.000 trabajadores, para los que han reclamado incrementos salariales de entre el 1,8 y el 3 por ciento.

Así lo han explicado hoy en una conferencia de prensa el secretario general de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano, y el portavoz de la gestora de UGT, Jesús Izquierdo, en una conferencia de prensa en la que se han referido a la situación de la negociación colectiva en la comunidad.

Ambos han coincidido en que frente a los planteamientos ya adelantados por organizaciones patronales nacionales, como CEOE y CEPYME, creen que el empresariado riojano tiene capacidad para hacer otros planteamientos en la negociación y favorecer la recuperación de poder adquisitivo de los trabajadores.

De hecho, para reclamar ese planteamiento los dos sindicatos han convocado para mañana una manifestación de delegados sindicales que concluirá frente a la sede de la patronal riojana.

A nivel nacional, ha afirmado Ruano, el planteamiento de los empresarios es "menos salario, más flexibilidad, más facilidades de despido y recortes de derechos en diferentes materias, hasta en la prevención de riesgos laborales".

"Hay organismos internacionales, afines a los empresarios, que recomiendan una recuperación de salarios para evitar otra crisis, pero la patronal española lo ve innecesario", ha criticado Ruano, que ha acusado a algunos empresarios de hacer "propuestas antidiluvianas" para los convenios.

Ha asegurado que las primeras conversaciones que han mantenido con los empresarios riojanos "no hay ninguna propuesta sobre estabilidad en el empleo, contratación o relativa a la productividad" algo que "refleja la avaricia empresarial" a su juicio "porque solo piensan en limitar derechos y hacer caja".

Por ello ha recalcado en su emplazamiento a la FER para que "se retrate" y "diga si comparte los planteamientos" de CEOE y CEPYME.

Izquierdo, por su parte, ha subrayado que "existen convenios atascados" en La Rioja, algunos, como el del comercio, desde 2008 "y es necesario que esos trabajadores empiecen a recuperar poder adquisitivo".

Ha explicado que ya se han constituido dos mesas de negociación, la del Metal y la del sector Agropecuario (solo entre ambas afectan a unos 4.000 trabajadores) y aunque ha destacado la importancia de que "al menos esos empresarios se sientan a hablar" ha considerado que sus propuestas "son muy insatisfactorias".

En concreto, ha detallado, en el sector del Metal la patronal ofrece un aumento salarial del 0,5% durante cinco años, sin cláusula de revisión por el IPC, algo que UGT rechaza, ha afirmado.

"Se dice que estamos en una fase distinta a la crisis, con lo que los planteamientos deben ser distintos", ha subrayado y ha recalcado que si no se producen acuerdos, especialmente en casos como el del Comercio "las movilizaciones seguirán".

Los veinte convenios que corresponde negociar este año son once que "caducaron" en 2016, más 9 que lo hicieron en los años anteriores y no se ha llegado a un acuerdo; a ellos se añadirían las empresas afectadas por convenios estatales y otras que, al ser pequeñas, no tienen delegados sindicales pero dependen de convenios, con lo que se superan ampliamente los 14.000 trabajadores.

Ruano, en este último apartado, ha precisado que "de momento" muchas empresas respetan los convenios anteriores sin propiciar un "descuelgue" de ellos cuando finalizan, algo que les permite la legislación.

Aún así, hay 16 empresas riojanas que han pactado con sus trabajadores convenios propios, algunos por debajo de los sectoriales, "algo que supone una verdadera competencia desleal, de la que deberían tomar nota el resto de empresarios", ha concluido.