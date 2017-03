«En UGT no hay lucha de poder, pero sí ha faltado capacidad para el acuerdo interno»

La exsecretaria general de UGT-Rioja, Cristina Antoñanzas, preside desde el pasado día 7, y en calidad de vicesecretaria general de la confederal, la gestora que gobierna UGT-Rioja. Tras la dimisión de su sucesor Juan José Bárcenas en enero, un congreso extraordinario elegirá al nuevo equipo directivo del primer sindicado de La Rioja, que deberá contar con el aval mayoritario de la organización para salir de «una situación coyuntural».

-¿Qué ha conducido a UGT-Rioja a esta crisis tan grave?

-Creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Juanjo dijo que eran razones personales. Ni yo, ni la organización vamos a entrar en ello. La existencia de una gestora está contemplada estatutariamente y es el paso intermedio para la elección de un futuro secretario o secretaria general. Puede parecer algo extraño, pero lo que queremos es dar normalidad a esta situación. UGT-Rioja está trabajando igual sin secretario general, porque la gestora está actuando como una ejecutiva regional.

-¿En qué medida afectó, tras la concentración de federaciones, el peso ganado por FICA?

-Eso no tiene nada que ver. Juanjo, tras el comité regional de diciembre, tomó esa decisión, y no hay que achacar a FICA ni a ninguna federación lo que ha ocurrido.

-En su despedida, en el XII Congreso regional, usted dijo que «muchos han tratado de hundir al sindicato sin éxito». Se refería a agentes externos, ¿verdad?

-¡Sí! Claro, claro.

-Sin embargo, en el seno de la central hay una lucha de poder soterrada y continua.

-Tanto a nivel regional como a nivel estatal, y hablamos de lo que se refiere a la gestión interna del sindicato, cada federación tiene una forma de pensar y puede que existan diferencias de criterio. Pero no hay una lucha de poder interna, ni nadie quiere imponer su criterio o hacer valer su fuerza. Lo que ha pasado en La Rioja es que no han conseguido entenderse y por eso Juanjo decidió no seguir adelante. Pero no hay una lucha interna. En la gestora están las tres federaciones, con dos miembros cada una, y están trabajando conjuntamente.

-¿Qué desacuerdos originó la gestión interna que desarrollaba Bárcenas? ¿El detonante fueron los problemas económicos de UGT-Rioja?

-Es posible. No voy a echar balones fuera. UGT-Rioja, como muchas organizaciones sindicales y empresariales, tiene problemas económicos. Pero hay un plan de viabilidad, avalado por la ejecutiva confederal y consensuado con las organizaciones de La Rioja, en el que ya se está trabajando.

-¿Le sorprendió la decisión de Bárcenas?

-Sí, claramente, porque pensé que iban a ser capaces de llegar a un acuerdo. Cuando estás en este cargo, la secretaría general, tienes que tomar decisiones que en muchas ocasiones no gustan, ni siquiera a ti personalmente. Respeto su decisión y entiendo que quiera tomar espacio durante un tiempo, pero es una persona muy valiosa para el sindicato y espero que no la perdamos.

-Tomar decisiones que no gustaron. ¿Ese fue el problema con el que se encontró su sucesor?

-No lo sé, sinceramente.

-Entre la dimisión de Bárcenas y el nombramiento de la gestora el pasado día 7, ¿se ha reunido el comité regional?

-Sí. Lo hizo el 24 de febrero. En él se aprobaron dos acuerdos importantísimo: el plan de viabilidad, con el 95% de los votos, y que el comité confederal nombrase una gestora. Y eso es lo que se hizo en la primera comisión ejecutiva confederal que tuvimos el pasado día 7.

-Y ¿qué transmitieron los miembros del comité?

-Ya sabían cuál era la situación por la reunión de diciembre. Sobre el plan de viabilidad, ya que está avalado por las organizaciones, señalaron que no tenían nada que decir. Nuestros afiliados y delegados nada deben temer. Aunque no haya un persona de referencia, los miembros de la gestora van a seguir trabajando igual para que UGT-Rioja siga ganando las elecciones sindicales y continúe siendo el sindicato más representativo de la comunidad.

-No se informó públicamente del comité de febrero. ¿Por qué?

-Porque, aunque iba a nombrar a la gestora, finalmente no lo hizo y su resolución fue trasladar la formación de la dirección provisional a la comisión ejecutiva confederal.

-¿Qué criterio se ha seguido para repartir las tareas en la gestora?

-El del consenso. Es verdad que Ángel (por Ángel Fernández, secretario de organización de FICA) coordina todas las labores de gestión interna, pero lo hace en total consenso con sus homólogos de las otras dos federaciones. Y lo mismo ocurre con Chechu (Jesús Izquierdo, responsable de Acción Sindical de FICA), que lleva la portavocía externa principal.

-¿Cuándo se convocará el congreso extraordinario?

-Estatutariamente en el plazo de cuatro meses, aunque puede ser prorrogado por otros cuatro. Es decir, que el límite del primer plazo sería el 7 de julio.

-Y ¿cuál es el deseo de la comisión ejecutiva confederal?

-Que en la mayor brevedad de tiempo posible haya un secretario general y un equipo que le acompañe, y que cuente con el consenso de la organización. De lo contrario no podrá salir. Quien tome las riendas del sindicato, hombre o mujer, tiene que estar avalado de forma mayoritaria. Ya hemos dado el paso de consensuar la gestora y el plan de viabilidad y se va a trabajar para no tener que agotar ese plazo de cuatro meses. Con todo, la autonomía de los organismos en La Rioja es total y absoluta, y son ellos los que decidirán la fecha del congreso.

-Y usted, que conoce muy bien la unión riojana, ¿ve que hay personas que puedan generar en torno a sí ese consenso tan amplio?

-Sí. Hay muchos compañeros entre los 40 y los 50 años que pueden dar ese paso. Lo que no voy a hacer es decirle un nombre concreto. Sabemos cómo funciona esto... y lo quemarían. Hay que ser cautos y mantener la tranquilidad. Lo que está ocurriendo en UGT-Rioja es una cuestión coyuntural y no queremos perder ni un minuto más en mirar hacia dentro. Nosotros queremos mirar hacia fuera, a los trabajadores y a la sociedad en general. Por ello vamos a seguir trabajando, tarde más o menos, en tener un secretario o una secretaria general.

-Por sus palabras, mejor que tarde menos, ¿no?

-Sí, lo menos posible.

-¿Se plantea volver a La Rioja para liderar el nuevo equipo que rescate a UGT de la crisis?

-En absoluto. Llevo un año en la dirección confederal y tenemos muchísimo trabajo que hacer tanto interna como externamente. Además creo que yo no debo revolver nada. Como representante de la confederal estaré para apoyar la labor de la gestora, pero la solución debe venir de los organismos de La Rioja porque son autónomos para ello.