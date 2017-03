Comisiones Obreras ha hecho llegar a modo de comunicado la visión de uno de los trabajadores de seguridad del Hospital San Pedro, José María López Noa, tras la agresión de este domingo.

En el texto, López Noa defiende la actuación de los vigilantes de seguridad del San Pedro, después de que la falta de seguridad del servicio sanitaruio fuera señalda en varias ocasiones durante estos días:

El texto dice así:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En estos días en los que por desgracia ha habido personas agredidas en el Hospital San Pedro, los Vigilantes de Seguridad en primer lugar queremos desearles una pronta recuperación.

Por otro lado también queremos decirle a esa gente que ningunea nuestro trabajo el daño que hace. Nosotros realizando nuestras funciones hemos recibido numerosas agresiones, las cuales en ocasiones y no en pocas han terminado en lesiones. En lo que llevamos de año ya hemos tenido varias, entre ellas han sido un labio partido, una fisura de costilla, contusión en mandíbula... Ha habido muchas más a lo largo de todos los años que lleva seguridad en el recinto hospitalario. Hemos tenido que pasar días de incertidumbre mientras los resultados de las analíticas llegan y dan negativo a una enfermedad contagiosa, todo por estar protegiendo al personal y usuarios del Hospital, cosa que hacemos con orgullo ya que es nuestro cometido. Ha habido cortes, golpes con bates de béisbol, sillazos, amenazas con jeringuillas... No nos quejamos por todo ello, pero sí por los que quieren menospreciar nuestro trabajo.

En la agresión sufrida por la compañera y por el acompañante, la vigilante de seguridad estuvo en cuanto se enteró, por desgracia no tenemos el poder de la ubicuidad. ¿Cuántas veces se llamó a seguridad porque este paciente estuviera agresivo? Cero veces ¿Sabéis cuánto tardó en aparecer en la incidencia? Escasos segundos y no porque la llamasen, fue porque estaba dando vueltas por la zona en prevención de que pasara algo ya que se lo olía, nadie le dijo que lo hiciera. Desde que apareció la VS hasta que el paciente es de nuevo traído a Urgencias para ser tratado, ¿sabéis cuanta gente más fue agredida? Nadie más fue agredido gracias a su pronta intervención junto a la de un compañero celador que tuvo la valentía de acompañarnos y apoyarnos en todo momento. Por desgracia no se pudo evitar lo anterior por nuestra parte ya que fue muy repentino.

Para terminar decir que si en el hospital no ocurren más desgracias como estas, en parte es gracias a que los vigilantes de seguridad estamos ahí haciendo nuestro trabajo.

Un saludo y deseamos una pronta recuperación a los heridos.

José María López Noa"