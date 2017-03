Gamarra replica a Ceniceros y asegura que es ella quien ha promovido una posible lista única

Cuca Gamarra respondió ayer a José Ignacio Ceniceros, que el día anterior había lanzado una imprecisa oferta de compartir una candidatura conjunta y evitar la confrontación que se avecina en el próximo congreso del PP, con una invitación semejante: en declaraciones a Diario LA RIOJA, aseguró que ha sido ella quien ha animado al presidente del Gobierno a preservar la unidad interna. «Me he reunido con él en varias ocasiones en los últimos días», señaló Gamarra, «y delante de testigos le he invitado a que dialogáramos, pero aún estoy esperando su contestación». «Decir lo contrario, decir que está trabajando en una candidatura única, es completamente incierto», afirmó.

Gamarra no quiso abundar en mayores explicaciones. Sí que confirmó que su oferta para entablar conversaciones con su adversario y alcanzar un consenso que evite a los afiliados votar entre dos candidaturas sigue en pie. Pero sí pretendió dejar claro, insistentemente, que todos los acercamientos efectuados hasta ahora para lograr ese acuerdo «han partido de una única parte», en alusión a sí misma. Incluyendo dentro de esas reuniones un almuerzo con otros dirigentes de su partido celebrado recientemente, a cuya conclusión lanzó de nuevo a Ceniceros su invitación a dialogar. Según su versión, otra vez sin éxito.

Ceniceros no respondió ayer directamente a estas palabras de su rival, pero durante su intervención en Riojafórum, mientras proclamaba su candidatura a presidir el PP, hizo su propio llamamiento a la integración que, según su opinión, prevaleció también en el reciente congreso del PP nacional que entronizó a Mariano Rajoy como doble presidente: del partido y del Gobierno. Preguntado posteriormente por los medios de comunicación, Ceniceros insistió en esa idea de unidad y reconoció que así la había trasladado a Gamarra durante sus contactos, aunque de sus palabras se deduce que se trata de una posibilidad con escaso recorrido. ¿Hay condiciones reales para un acuerdo? «No las he encontrado», confesó. «Ella me ofreció que me integrase en su lista y yo le ofrecí que se integrase en la mía», añadió.

Su auditorio celebró con una carcajada esta frase, igual que también soltó una ovación generalizada cuando, antes de abrir el turno de preguntas para la prensa, Ceniceros proclamó que espera del congreso que se avecina el siguiente resultado: «Que gane el PP». Y un aplauso final cuando remachó esa idea: «Quiero un partido unido e integrado».