El jefe del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, ha presentado esta tarde, bajo la etiqueta #cenicerospresidente y en la cafetería de Riojaforum, su candidatura a la Presidencia del Partido Popular de La Rioja y ha dejado varios recados, tanto a su contrincante por tomar el mando en el partido, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, como al actual líder del PP regional, Pedro Sanz.

Ceniceros ha llamado en su discurso "a la integración y a la unidad". "No me presento contra nadie", ha querido dejar claro antes de explicar su apuesta por "seguir tendiendo puentes, no levantando muros", con una candidatura basada en "la humildad y desde la responsabilidad”.

Su propuesta busca promover "un partido abierto, transparente y participativo" para "alinear, fortalecer y revitalizar a toda la organización", según ha desvelado, y ha querido dar valor a los militantes, "los verdaderos protagonistas" a la hora de elegir a su máximo reprensentante. “Ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos”, ha comentado a todos los que han asistido a su presentación.

"Quiero las cuentas claras, “internamente y hacia el exterior", ha añadido con contundencia Ceniceros en crítpica alusión a las finanzas de su partido, y ha adelantado que espera "una exquisita neutralidad" por parte del actual presidente del partido algo que, según sus palabras, "de momento no existe".