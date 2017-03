María y Alejandra Añover acudieron ayer a la concentración de los trabajadores del Hospital San Pedro de Logroño para exigir a Salud más seguridad en el servicio de Urgencias y condenar la brutal agresión que sufrió una celadora el pasado domingo. Es su madre.

En un discreto segundo plano, fueron escuchando las declaraciones de unos y otros y su indignación alcanzó el umbral de rebose. Su madre, explicaron, recuerda todo hasta que recibió el primer golpe. Intentaba convencer al agresor de que dejara la botella de oxígeno con la que amenazaba al personal y acabó acorralada en una pequeña estancia del servicio de Urgencias. La desbandada era general. Tras el primer golpe en la cabeza, dejó de recordar. «Recibió varios golpes en la cabeza. Con mi madre se ensañó mientras que todo el mundo intentaba huir. Nadie trató de detenerlo, no había seguridad. Esto no puede ser. Puede llegar cualquier paciente en cualquier momento y hacer esto», explicaban en un relato tan cargado de indignación como de emoción. «Todo lo que dicen es mentira», reiteraban dos de las hijas de la víctima en referencia a la existencia de protocolos de seguridad.

No desconocen que el resultado de la agresión de su madre pudo ser irreversible. Pero el particular ángel de la guarda de la celadora se corporeizó en un joven que acompañaba a su madre en un box próximo. «Salió gritando diciendo que la mata, que la mata, que la mata». Él lo evitó y ayer las hijas de la celadora le dieron las gracias. Está también ingresado en el Hospital San Pedro con un fuerte golpe en la cabeza y la clavícula rota. «No es normal que llegue un hombre alterado y que el personal no esté protegido por alguien. Debió estar yendo y viniendo y montándola y no es normal que entre y salga de Urgencias con una bombona de oxígeno en dos ocasiones», reiteraban.

LAS FRASES María Añover Hija de la celadora agredida «Recibió varios golpes en la cabeza. Con mi madre se ensañó mientras que todo el mundo intentaba huir » Comunicado de los trabajadores «El servicio de Urgencias es un cóctel explosivo y exigimos que se tomen las medidas necesarias» Celia López Sindicato de Enfermería Satse «La seguridad actual en Urgencias no es suficiente. Tiene que haber una cobertura del cien por cien»

Múltiples fracturas

Su madre evoluciona favorablemente, aunque aún le quedan días de ingreso hospitalario. «Está jodida, muy jodida. Tiene un montón de puntos y grapas en la cabeza», explicaba Alejandra Añover. El parte de lesiones habla de fractura craneal, fractura de mandíbula y de la presencia de una gran mancha en el cerebro. Un derrame cerebral. Cuando los médicos de Urgencias fueron a atenderla pensaba que la celadora atacada había fallecido.

Al igual que dos de las hijas de la víctima, los compañeros de la celadora leyeron un comunicado en las puertas del hospital. «No podemos pasar página. Exigimos a la Consejería de Salud que abra una investigación para aclarar los hechos y saber si se aplicó algún protocolo y en qué falló. Son cuestiones que han de responder para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores. El servicio de Urgencias es un cóctel explosivo y exigimos que se tomen las medidas necesarias», demandaba el comunicado leído por los trabajadores durante la concentración de ayer.

Desde el Sindicato de Enfermería Satse, su secretaria autonómica, Celia López, hizo un llamamiento «a la tolerancia y a sensibilizar a todo el mundo de que la agresión no es la solución». Más allá de ese mensaje, López exigió que «se incremente y garantice la seguridad de los trabajadores. Que no vuelva a suceder. Creo que deben poner en marcha si lo hay y, en caso contrario elaborar, un protocolo para que todos sepamos qué hacer desde el primer momento». Para López, «la seguridad actual en Urgencias no es suficiente. Creemos que tiene que haber una cobertura del cien por cien porque no sabemos qué nos podemos encontrar».