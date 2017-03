Fuera mitos, la realidad de las altas capacidades

Hay que desterrar los mitos. Los niños con altas capacidades no aprenden solos y no destacan en todo. Son algunas de las ideas preconcebidas que se tienen sobre esta característica personal. Lo explica el presidente de ARNAC, Amador Martínez-Bernal. "No es así y, en muchos casos, necesitan ayuda para potenciar su capacidad", asegura en este reportaje de TVR. Es un don, pero también hay que desarrollarlo.

En La Rioja hay un centenar de niños con altas capacidades. Según explica la psicóloga Elena Anguiano, estos pequeños son "muy empáticos y tienen un profundo sentido de la justicia".

El diagnóstico es fundamental para ayudarles, entenderles e incluso motivarles, como se hace en la Universidad de La Rioja con 95 de estos chicos, donde se les plantean distintas actividades.

