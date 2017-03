«No digo que sea consustancial, pero ésta es una profesión de contacto», dice Rábade

Juan Ramón Rábade, director del Área de Salud de La Rioja, explicó ayer que «del análisis del incidente se desprende que es una situación imprevisible». Apuntó que existe «un protocolo para pacientes psiquiátricos» pero no se activó ya que el agresor no mostró alteración antes del ataque. Respecto al personal de seguridad, dijo que está compuesto por tres personas para todo el conjunto hospitalario y que «no es factible» la presencia de un agente las 24 horas en Urgencias. «La seguridad al cien por cien no es posible», dijo antes de apuntar que se revisarán los protocolos. «No voy a decir que sea consustancial, pero esta es una profesión de contacto y en este mundo hay de todo», completó en relación a otras agresiones, físicas y verbales, denunciadas por trabajadores de Urgencias.