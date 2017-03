«No vamos a echar a nadie, pero al que no esté a gusto no le obligaremos a quedarse»

Diego Mendiola (Baracaldo, 1986) repite como coordinador general de IU La Rioja poco más de un año después con la coalición de izquierdas inmersa en una crisis interna de consecuencias impredecibles. El rechazo de la lista de Eloy Bermejo a integrarse en la dirección regional ha caído como un jarro de agua fría en el seno de la organización, que trata de asimilar el golpe. El también concejal de Santo Domingo lo hace tirando de la frase de un histórico como Marcelino Camacho: «Si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante».

- Dos días después de la asamblea del sábado, y ya en frío, ¿encuentra explicación a lo sucedido?

- Habiendo pasado 48 horas y, como dice, más en frío, sigo sin entender, porque creo que no lo hay, argumento alguno para deslegitimar y no acatar el mandato democrático de la asamblea. No hay explicación posible, sólo excusas.

- La lista de Bermejo se justificaba con que se presentaban proyectos políticos «con grandes diferencias entre sí» y que incluso no compartían «su línea de actuación»...

- Creo que esa grandísima diferencia de proyectos a la que no aludieron en el debate en ningún momento es que si el suyo no gana, rompen la baraja, que es lo que han hecho.

- Tras la negativa de integrarse llegaron a decir que su decisión «les inhabilita ética y moralmente para participar en la toma de decisiones de la organización» e incluso se les invitó a «replantearse el sentido de su militancia». ¿Tienen cabida en IU las personas de la lista de 'Por un futuro con IU'?

- Si te vas y dices que no quieres asumir determinada representación, responsabilidad o decisión de la asamblea, hay que ser coherente hasta las últimas consecuencias. No es aceptable decir no asumo esta decisión pero transitoriamente me quedo con esto y lo otro que considero que me favorece; no es una posición legítima. No voy a entrar en cuestiones de política-ficción, pero iremos actuando en función de las decisiones que vayan tomando. Nosotros no vamos a echar a nadie, pero al que no esté a gusto tampoco le vamos a obligar a quedarse.

- ¿Se planteaba la asamblea del sábado como una disputa entre quienes apuestan por la confluencia y por quienes abogan por la continuidad de IU?

- Eso sería un análisis demasiado simplista; un análisis que, por otro lado, nace del intento burdo de una candidatura de presentarse como los paladines de la confluencia y del entendimiento con otros sectores sociales. Yo me planteo ahora si no sería mejor que la confluencia y el entendimiento empezase con los compañeros, aunque estés en minoría... No puede ser que al primer resultado que no te es favorable rompas la baraja. Si no con capaces de tender la mano a sus propios compañeros...

- ¿Sigue siendo IU una herramienta útil y necesaria?

- Absolutamente, pero no como un fin en sí mismo, siempre lo hemos dicho... Sigue siendo una herramienta útil y necesaria que en un momento dado tenemos y hemos tenido la capacidad de colaborar con sectores próximos y no tan próximos y afines y menos afines. Lo hemos hecho siempre, y no hay quien tenga la varita ni pueda arrogarse la fórmula mágica, como han querido hacer ver.

- Un debate, en cualquier caso, que trasciende a IU La Rioja...

- La diferencia es que en determinadas ocasiones hay gente que se convierte en visionaria o gurús de lo que tiene que ser el futuro de IU y al final acaban saliendo por la puerta de atrás y sin el respaldo de absolutamente nadie porque lo que intentaban no era un proyecto colectivo sino cortoplacista y con intereses muy concretos y personales.

- ¿Cuál debe ser la relación de IU con Podemos?

- Una relación como con el resto de organizaciones, que no es otra que la aprobada por la última asamblea federal de IU: apostar por la unidad popular, la confluencia y el entendimiento con todos aquellos sectores, y no sólo desde el punto de vista electoral, que nos permitan cambiar las políticas. No era una cuestión a debate, pues ninguno lo poníamos en duda, por lo que es inaceptable que algunos intentasen arrogarse la exclusividad y el derecho a decir que ellos son los que tienen la clave de lo que debe ser IU incluso por encima de la mayoría.

- ¿Habrá consecuencias? Nombres de Cambia Logroño, como Gonzalo Peña o Andrés Barrio -quien incluso ha anunciado que dimite de todas sus responsabilidades y compromisos de IU y se queda como militante de base-, se dicen en período de reflexión...

- Si se dimite, se dimite con todas las consecuencias, porque dimitir parcialmente de lo que me interese... Ser militante de base es ser militante de base. Lo que no puede ser es no querer aceptar el mandato de integrarse en una dirección, pero sí mantener determinada posición tanto internamente como en las instituciones. Una dimisión y/o renuncia a asumir responsabilidades internas en la organización debe ser en todos los ámbitos. Si yo dimitiera de IU, dimitiría como coordinador y como concejal, ya que si no estoy de acuerdo con la organización con la cual llegué a tal cargo estoy haciendo un falseamiento. Sólo pido coherencia.