Las XXIII Jornadas de Diseño se centran en la lucha contra los villanos de la gráfica

El gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña, ha inaugurado las XXIII Jornadas de Diseño de La Rioja que se celebra en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja hasta el miércoles 15 de marzo.

El lema de esta edición es "Fight against the villains" y toda su gráfica se centra en la lucha contra los villanos del mundo de la gráfica, bancos de imágenes como recurso fácil que hacen perder la creatividad, expertos en copiar lo ajeno o el cliente tóxico. Ureña ha estado acompañado por la directora de la Escuela, Irene de Juan.

reconocimiento internacional

Participantes de relieve en la ESDIR

Andreu Balius: Tipógrafo afincado en Barcelona y fundador en 2003 de Typerepublic. Entre sus tipografías destacan el tipo Pradell, basado en los tipos grabados por el punzonista Eudald Pradell, Carmen, SuperVeloz, Al-Andalus o Rioja. Autor del libro "Type at work. The use of Type in Editorial Design", ha escrito diversos artículos sobre tipografía en catálogos y revistas especializadas. Su trabajo ha sido recocido con premios como los European Design Awards.

Moruba es un estudio de diseño gráfico fundado en 2008 por Daniel Morales y Javier Euba. Su trabajo ha recibido numerosos premios nacionales, como los LAUS, o internacionales como los Pentawards o los Dieline. Sus trabajos giran en torno al diseño de packaging, al diseño de identidad corporativa y al diseño editorial, destacando sus diseños de etiquetas de vino y cerveza. Las etiquetas para los vinos 'Number 9' o 'Matsu', para 'Mateo & Bernabé and friends' o para la cerveza artesana 'Dolina' son algunas de sus creaciones más innovadoras.

Lebrel - Fernando Abellanas es diseñador y artesano autodidacta. Mediante el dibujo y el trabajo de taller a partes iguales, consigue resolver diferentes inquietudes personales que se le plantean a diario. Tras el nombre de Lebrel, reúne diferentes proyectos relacionados con el diseño de producto o intervenciones derivadas del estudio de la ciudad. En el taller tratarán de evocar sensaciones de la infancia. La relación con aquellos pequeños espacios en los que nos hemos escondido, jugando a no ser vistos, interviniendo en espacios a priori anodinos, haciéndolos nuestros. Ya en la edad adulta, recuperar aquellas motivaciones explorando los espacios muertos de nuestras ciudades.

El grupo LCDD 'Los caballos de Düsseldorf' es un equipo experimental que fabrica sus propios instrumentos musicales a partir de juguetes, y objetos con sonido, que recuperan de rastrillos y desvanes, otorgándoles un significado diferente para una nueva vida. Una vez concluído el taller, y en el acto de clausura de las Jornadas de diseño, llevarán a cabo una muestra sonora con los resultados del laboratorio.

Guillém Ferrán es ingeniero y diseñador de producto, es uno de los exponentes más prometedores del panorama del diseño español. Implicado en varios proyectos sobre ecodiseño, artesanía y design thinking nos propone un taller sobre ecodiseño con el título !Que diseñen ellos!, bajo el planteamiento de Tim Brown, Ideo, el diseño es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de diseñadores.