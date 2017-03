«Mientras pueda y no tenga impedimentos, renovaré mi carné»

Nació el 4 de noviembre de 1922 y obtuvo el carné de conducir hace 65 años, un bien que el logroñés Vicente Vinue Sáenz guarda con mimo en su billetera y que piensa conservar hasta que el cuerpo aguante y la autoridad se lo permita. Esta semana pasada Vicente cumplió con su cita anual al Centro Médico Belchite, de la que volvió a salir con el 'apto' habitual y un documento temporal que le faculta para ponerse al volante hasta que en unos días reciba en su hogar la tarjeta oficial.

«No conduzco todos los días ni muy a menudo porque nunca me ha gustado mucho, pero para mí es una comodidad poder usar el coche. Lo utilizo para ir al supermercado a hacer la compra, porque así me evito llevar pesos; pero también los fines de semana para subir a Sorzano, donde paso el verano y los fines de semanas. Además, me viene de maravilla para poder acercarme a Entrena a por el pan y el periódico», resume Vicente sin dar importancia a sus envidiables facultades mentales y físicas.

«Tengo el carné desde hace 60 o 65 años, ya ni me acuerdo, y en todo ese tiempo no he tenido ni un solo accidente», se enorgullece. El gesto le cambia levemente cuando se le pregunta por las sanciones. «¿Multas? Eso sí, me parece que han sido solo dos en toda mi vida, pero la última fue hace poco. Salía del garaje y, en vez de girar a la derecha lo hice a la izquierda, que era dirección prohibida y... mira, me pillaron y 100 euros», relata sonriente.

De día y a menos de 100

El martes pasado se sometió una vez más al reconocimiento médico y a las temidas pruebas psicotécnicas, un reto que, de momento, no le plantea problema alguno. Con el 'apto' en el bolsillo su carné tendrá validez hasta el próximo año y con restricciones. «Desde hace ya varios años solo me lo dan para un año y además tengo prohibido conducir de noche, lo que no me importa porque nunca me ha gustado; tampoco puede pasar de los 100 kilómetros por hora; y la distancia máxima a recorrer son 20 kilómetros, pero para lo que yo uso el coche, me sobra», concreta.

«Mientras pueda y no tenga impedimentos, renovaré el carné, que para eso me lo recuerdan estos (el personal del centro médico) todos los años», espeta, antes de, con una pícara sonrisa, despedirse desde la puerta: «Hasta el año que viene... si llego».