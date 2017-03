La generación del 600 sigue al volante

El trágico accidente en el que Rafael María Cospedal Gorostiaga perdió la vida el pasado 2 de marzo en el punto kilométrico 294 de la N-111, en el término de Torrecilla en Cameros, ha reabierto un viejo debate sobre la edad de los conductores en La Rioja. La víctima mortal iba al volante de su vehículo a sus 91 años.

Lo cierto es que en paralelo al vuelco demográfico sufrido por la pirámide poblacional de La Rioja, el censo de conductores, integrado en la actualidad por 195.453 personas, tampoco ha cesado de envejecer en la región. Según la estadística provisional de la Dirección General de Tráfico al inicio de este 2017, el 8,47% de los poseedores de un carné de conducir en la comunidad, 16.559 personas, ha superado ya los 70 años, y de ellos, 9.063 ha rebasado los 74. El porcentaje es ligeramente más alto en el conjunto nacional, el 8,77% pertenece a la generación que aprendió a circular y recorrió España al volante del mítico Seat 600.

De regreso a tierras riojanas, el futuro inmediato no pinta mejor. Otros 10.867 conductores se encuentran en la actualidad en la franja de edad de entre 65 y 69 años y 13.751 se ubican hoy entre los 60 y 64.

Lo que debe saber sobre la renovación y el reconocimiento... La legislación en España -Sin límite de edad: La normativa española no fija tope alguno para renovar el carné de conducir. -Renovación hasta los 65 años: El carné de conducir tipo B (el más habitual) se renueva cada diez años. -Los mayores: Hasta enero del 2015 los conductores a partir de los 70 años debían renovarlo cada dos años, pero una norma comunitaria lo amplió hasta los 5 para mayores de 65. Los centros médicos pueden rebajar ese plazo en la horquilla de 1 a 5 años. Los centros médicos -13 homologados en La Rioja: 6 en Logroño, 2 en Calahorra y Arnedo y 1 en Alfaro, Haro y Nájera. -El examen: Valoración psicotécnica, estudios de audición y capacidad visual, estudio del estado general y cuestionario.

Algunos de los consejos útiles aportados por los expertos... Para conductores mayores -Reconozca sus limitaciones para la conducción. -Revisiones: Acuda al médico al menos una vez al año. -Medicamentos: Consulte la influencia de los fármacos en la conducción. -Cautelas: Realice desplazamientos cortos cuyo itinerario conozcas y, si no es así, planifíquelos detenidamente. -Luz diurna: Evite la noche, el anochecer y el amanecer y, si es posible, condiciones meteorológicas adversas y las horas punta. -Apoyo familiar: Siempre que sea posible viaje en su vehículo acompañado. Para los familiares -Fíjese en algunos síntomas y señales: Si le cuesta más aparcar, si hay golpes de chapa en el coche, si tarda más en los trayectos cortos... -Clima de confianza: Ofrézcale pequeñas recomendaciones, pero en buen tono. Sea comprensivo. -Compañía: Procure ir en el vehículo con su familiar cuando sea posible. Para la Administración -Controles: Los expertos defienden fijar la frecuencia de los controles en cada 10 años hasta los 65 y cada 2 o 3 a partir de esa edad. -Exámenes: Adecuar las revisiones médicas para cada grupo de edad.

Algunas cifras 23,50 euros es la tasa de la DGT por renovar el carné en este 2017. Los mayores de 70 años están exentos 40/55 euros es la horquilla de precios de un reconocimiento médico en La Rioja, según el tiempo de renovación.

La vida al volante de los conductores más veteranos no es sencilla: a sus mayores dificultades físicas y de reflejos tienen que añadir la desconfianza, cuando no el desprecio, de muchos compañeros de vía. Así lo acreditaba el estudio 'Mayores de 65 años al volante: ¿peligro real o mito social?', elaborado a finales del pasado año por la Fundación Línea Directa en colaboración con FESVIAL y Centro Zaragoza, en el casi 8 millones de españoles -61.000 riojanos- calificaban a este colectivo de «peligroso». Del sondeo se deducía, además, la apuesta de la sociedad por medidas contundentes: 860.000 automovilistas, 6.700 de ellos riojanos, abogaban por la retirada automática del carné de conducir a los 65 años; otros 2,8 millones -casi 27.000 riojanos- defendían la prohibición a los mayores de conducir por la noche; y 19 millones (145.000 riojanos) demandaban exámenes psicotécnicos anuales.

Pero curiosamente, el propio estudio echaba por tierra en sus conclusiones dichos temores. Su veredicto era rotundo tras analizar todos los accidentes e infracciones registrados entre los años 2009 y 2014 por grupos de edad: «Los conductores mayores son mucho mejores automovilistas de lo que pensamos y, de hecho, registran 4 veces menos accidentalidad que los jóvenes menores de 25 años y menos de la mitad que los conductores de 35 a 44 años». Entre las razones, su mayor respeto a los límites de velocidad, su falta de agresividad y la aceptación de sus limitaciones.

No aptos y restricciones

El amplísimo informe también sirvió para reflejar la desconfianza de los conductores frente a los exámenes médicos y las pruebas psicotécnicos previas a la renovación del carné. Tanto es así, que casi el 60% de los encuestados calificaba de «poco rigurosas» dichas revisiones, un porcentaje que en el caso de los sondeados riojanos se elevaba hasta el 70%.

Pero como en el capítulo anterior, el propio estudio se encargó de derribar dichas creencias. Para ello, la Fundación Línea Directa recabó información sobre 500 pruebas psicotécnicas realizada en 4 centros de reconocimiento de conductores, un trabajo que vino a avalar que los reconocimientos médicos ayudan a un control efectivo de los conductores: el 10,5% de los mayores de 65 años resultó 'No apto' para conducir y casi otro 70% vio acompañado el 'apto' por algún tipo de restricción.

La misma tesis defiende Mariano Lucas, director del Centro Médico Belchite de Logroño. «Durante el examen realizamos una valoración psicotécnica, que mide la anticipación de la velocidad y la coordinación visomotora; un estudio de la audición y de la capacidad visual; se incorpora la anamnesis, la información proporcionada por el propio paciente en un cuestionario; se hace un estudio del estado general, con tensión arterial, pulso y auscultación cardio-pulmonar. También se valora la fuerza en ambas manos y se practican otro tipo de exploraciones que consideremos necesarias ante la sospecha de otras patologías del sistema nervioso, muscular, esquelético... De hecho, si se detecta un posible deterioro cognitivo hacemos una prueba y se interrumpe la renovación a la espera del informe de un neurólogo», resume el doctor, quien advierte: «Para quitar un carné se requiere que el conductor no pase las pruebas y en el caso de los que se interrumpen, necesitamos el informe de un especialista, neurólogo, cardiólogo, psiquiatra...».

El resultado del examen médico, cuando es 'apto', permite la tenencia de un carné ordinario o de uno extraordinario, en el que se incorporan restricciones, como obligatoriedad de espejos retrovisores especiales, velocidad limitada, conducción diurna o fuera de autopista... «Son pruebas más que suficientes y aunque yo sería incluso más riguroso, tenemos que aplicar la ley y el protocolo establecido. Los que pasan las pruebas son todos aptos para conducir, sin duda», remacha Mariano Lucas.

Aunque desde enero del 2015 la normativa europea amplió a cinco años el plazo máximo de renovación para los mayores de 65 años, el centro médico puede restringirlo. «La patología marca el plazo, que puede ser de un año, dos, tres, cuatro o los cinco máximos, lo que a partir de los 70 empieza a ser difícil y desde los 80 es impensable porque a esa edad ningún médico puede garantizar las condiciones psicofísicas durante cinco años más», aclara el médico. «De hecho, a partir de los 65 ya empezamos a aplicar restricciones, primero porque un porcentaje amplio empieza a tener cataratas, se ha perdido oído, también masa muscular, las arterias han dado ya algún problema cardiovascular, están tomando medicación... Todo eso hay que valorarlo», añade para defender la labor de los centros médicos homologados: «Esto está en manos de profesionales y es obligatorio que haya un médico y un psicólogo como mínimo».

Más revisiones y formación

Para conocer los efectos de la edad en la conducción Diario LA RIOJA se puso en contacto con Fernando Martín Cidancas, médico geriatra en Viamed Los Manzanos. El especialista aclara que «con la edad, el oído se va perdiendo, eso nos pasa a todos, se van perdiendo las frecuencias agudas a partir de los 50 años, lo que puede afectar a la hora de no escuchar, por ejemplo, una bocina; en cuanto a las frecuencias no agudas, las de conversación, depende ya de cada uno y se pueden suplir con prótesis auditivas. Respecto a la vista, un gran porcentaje de gente mayor tiene cataratas, pero con la operación quedan perfectos y si sufren otras patologías visuales se pueden corregir, la mayoría, con unas gafas. Y efectivamente, hay una pérdida de reflejos con la edad, pero unos pierden más reflejos y otros, menos», resume para defender que todo eso «se mide perfectamente en las pruebas médicas y psicotécnicas y el que es apto se le da el visto bueno y el que no, pues no». Tras defender que «no por tener 90 años tienes que dejar de conducir si tienes aún reflejos y vista y un oído más o menos aceptable», el geriatra sí defiende que «sería conveniente hacer las revisiones médicas cada menos tiempo, digamos a partir de los 50 años» y muestra una preocupación especial por las posibles dificultades en esas revisiones médicas de detectar un deterioro cognitivo. «Eso sí que puede ser más peligroso en el caso de esos conductores, que tienen muy mecanizada la conducción pero que sufren pérdida de memoria cercana y desorientación espacial y que cuando el deterioro cognitivo es aún leve no lo van a reconocer».

Finalmente, desde la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, su presidente, Enrique Uruñuela, defiende que «cualquier persona con el carné de conducir puede hacerlo siempre y cuando sus condiciones sean las correctas, da igual que tenga 45, 65 o más años, y para eso están las revisiones médicas y psicotécnicas».

Pero a la vez recuerda que desde la asociación y desde la CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas de España) siempre se ha abogado por las bondades de «que existiese un reciclaje a partir de cierta edad para que los conductores más veteranos se pudieran poner al día o recordar lo que aprendieron hace ya muchos años».