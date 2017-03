Mendiola sigue como coordinador de IU Rioja y Bermejo decide «no integrarse en la nueva dirección»

Diego Mendiola continuará como coordinador general de Izquierda Unida de La Rioja, tras ganarla votación que este sábado ha tenido lugar en la asamblea de la coalición, y lo hará acompañado por otros seis miembros de su lista, después de que los tres de la otra de concurría al proceso hayan decidido no ocupar los cargos que les correspondían.

'Por un futuro IU' Bermejo: "No ocupamos ningún cargo por respeto a la votación" Eloy Bermejo ha subrayado en declaraciones a EFE que él y sus compañeros han tomado la decisión de no ocupar ningún cargo por "un respeto escrupuloso a la votación" y porque "hay muchas diferencias entre los dos proyectos que concurrían y no nos sentimos con fuerzas para estar en la dirección". Bermejo, hasta ahora responsable de Juventud de IU, ha subrayado que su intención es "dejar espacio para trabajar sin interferencias" a la lista ganadora y ha considerado que no cree que "nadie se haya sorprendido" por lo ocurrido este sábado porque "hay diferencias evidentes y palpables entre los dos proyectos", ha concluido.

Este ha sido el resultado de la asamblea de IU celebrada este sábado con carácter extraordinario, después de que la anterior dirección dimitieran varios cargos y forzaran, así, un nuevo proceso de elección interna.

Frente a la lista denominada 'Maximizar IU', de Mendiola, participaba otra, 'Por un futuro con IU' encabezada por el alfareño Eloy Bemejo; de 70 votos emitidos hoy, la primera ha logrado 40 y la segunda treinta.

Tras conocer la decisión de la candidatura perdedora, Mendiola ha lamentado que "no se haya respetado el mandato de la asamblea en un proceso democrático" y ha insistido en que él pretendía integrar en la dirección de IU a las dos corrientes que existen en la coalición "y por eso no comprendo lo que ha ocurrido", ha dicho.

Los militantes de IU en La Rioja estaban llamados a participar en un proceso destinado a aclarar la línea a seguir por la coalición en el futuro y quienes debían dirigir el trabajo.

Pero dados los estatutos de la coalición solo restaba por conocer la identidad del coordinador general -Mendiola o Bermejo- dado que la dirección debe ser proporcional a los votos, es decir incluir a miembros de las dos listas.

Sin embargo, los ganadores han subrayado que no esperaban el "giro" dado en la asamblea, cuando los siete miembros de la lista que ha obtenido menos apoyo han anunciado su dimisión "en bloque".

"Era algo premeditado, lo debían tener pensado, porque si no, no se actúa así", ha explicado Mendiola, que ha ofrecido una rueda de prensa con todos sus compañeros de lista -a excepción de uno, por motivos personales- mientras que sus oponentes han abandonado la reunión sin hacer declaraciones.

Mendiola ha recalcado que en caso de haber perdido él colaboraría con la dirección de IU "y por eso, personalmente, me duele lo que ha pasado", ha asegurado.

"Un proceso exquisito"

"El proceso ha sido exquisito, todo el mundo ha podido hablar y votar en conciencia y la democracia supone también aceptar que se puede perder", ha subrayado Mendiola, que ha admitido que la situación de su formación "es de gran dificultad" por la división interna que intentará remediar.

Ha recalcado que en IU "hay pluralidad y se puede discrepar" pero "no se les puede decir a los militantes que todo o nada, como ha pasado aquí" y ha acusado a la otra lista de "no ser claros con los militantes" porque "no han aclarado lo que iban a hacer".

El coordinador de IU ha asegurado que él se ha sentido "defraudado" por lo sucedido "y creo que los militantes también" y ha considerado que "quizás ellos (la otra lista) no son conscientes de lo que generan con lo que han hecho aquí".

Junto a Mendiola ahora formarán la dirección de IU los otros seis miembros de la lista, ya que de la otra incluso han renunciado los tres suplentes.

Así, ocuparán diferentes cargos el portavoz de IU en Santo Domingo de la Calzada (de donde también proviene Mendiola), Jorge Sánchez; los concejales de Berceo, Rubén Sánchez y Nájera Idoia Eguileor; la responsable de Educación en la coalición, Noemí Ruiz; y dos militantes de base, Tatiana Cámara y Rubén López.

Todos ellos representan "un proyecto político que tenemos claro para IU, que es una formación en la que no sobra nadie", ha asegurado Mendiola, aunque cree que "hay personas que antes de nada deben dar algunas explicaciones de lo que ha pasado aquí", ha concluido.