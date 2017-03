Educación reduce de 1,4 a 1 día el descuento salarial a los profesores por jornada de huelga

LOGROÑO. La Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja confirmó ayer a Diario LA RIOJA que, desde del pasado jueves, descontará una jornada de sueldo por cada día de huelga y no 1,4 como venía sucediendo desde años atrás con los profesores de la enseñanza pública. No obstante, el Gobierno de La Rioja justificó esta media por «actualizar y equiparar con otros sectores de la función pública» y no por petición de los sindicatos.

Sin embargo, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Mikel Bujanda, declaró ayer que «venimos reclamando esta medida desde el 2010, hemos interpuesto más de 100 demandas y se han producido al menos 60 sentencias favorables en las que el Gobierno ha tenido que devolver ese dinero, con intereses, a los trabajadores y, en algunos casos, pagar incluso las costas del proceso judicial». Las abogadas de CCOO Coloma García y María Somalo han defendido estas causas por las que el sindicato calcula que el Gobierno de La Rioja tendrá que desembolsar más de 8.000 euros.

«Recordamos esta cuestión durante la reunión para acordar los servicios mínimos para la última huelga, peleamos para que se aplicase porque, si no, podría ser constitutivo de una demanda por el Tribunal Constitucional, ya que se vulnera un derecho fundamental del trabajador, como es la huelga», declaró Mikel Bujanda. El Gobierno de La Rioja informó, por otra parte, que la medida no tendrá efecto retroactivo, por lo que la única vía para recuperar el 0,4 perdido por cada jornada de huelga es la judicial.