La familia del esquiador fallecido en Valdezcaray recurre el archivo del caso

La familia del vecino de Albelda de 60 años que falleció el pasado 25 de enero en las pistas de la estación de esquí de Valdezcaray ha presentado un recurso contra el archivo de la investigación sobre el accidente mortal.

Eva Loza, abogada que representa a la familia del fallecido, explica que el juzgado de Instrucción de Haro que tramitó las diligencias que se instruyeron tras el accidente decidió archivar el caso. Pero la familia del fallecido sostiene la vaguedad del atestado y demanda una investigación más completa que, con nuevas diligencias, determine las causas del fatal accidente. «El informe de la Guardia Civil es poco esclarecedor ya que dice que puede obedecer a varias causas».

«Más diligencias»

«La familia no está tranquila. Quiere saber cómo sucedieron los hechos. Muchos testigos del accidente y otras personas que estaban en las pistas se han puesto en contacto con ellos y les han dicho que la pista 'S' era impracticable, que no había pistero, que las bajas temperaturas de la noche anterior habían congelado la nieve... Son indicios que nos hacen pensar que no está todo tan claro y que hay que practicar más diligencias», explica Loza. «No decimos que haya o no delito, queremos que se esclarezcan los hechos», completa.

Entre esas nuevas diligencias que las familia de la víctima propone, está la comparecencia de Gonzalo Morrás en calidad de gerente de las pistas o la toma de declaración a los testigos que estuvieron en la estación riojana el día del accidente.