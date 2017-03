DECIR MUJER ES DECIR TRABAJADORA

Con el trajín de los globales de las chicas y la organización laboral de la semana me he plantado en el miércoles sin darme cuenta. «Hoy es el día de la mujer», digo entre bostezos. Son las siete. Ayer me dieron las dos mientras esperaba a que terminase la lavadora e intentaba terminar 'Patria'. «De la mujer trabajadora», recalca mi marido. «No conozco a ninguna que no lo sea», le respondo.

Mientras él hace camas yo repaso mochilas, busco el libro de Romeo y Julieta que tienen que llevar a clase y hago trenzas.

Me siento delante del ordenador. Estoy preparando un reportaje sobre la historia de la mujer en Calahorra. Cobraban menos de la mitad del jornal que sus compañeros. Tampoco ha cambiado tanto la cosa, pienso. Quería ir a tomar café con las mamás del cole. Imposible. A las once y media tengo que estar en El Villar. Además tengo que hacer dos entrevistas, terminar un reportaje para el fin de semana, preparar el suplemento...

Suena el whatsapp. «¿No conocerás.?». Lo intento. Me gustaría hacer el paro que han propuesto los sindicatos. Creo que es imprescindible seguir haciendo visible la desigualdad entre unos y otras.

No sé qué hacer para comer. Miro el frigorífico. Habrá que ir al súper cuando vuelva de El Villar. Allí me encuentro con decenas de mujeres. Se me viene a la cabeza que un día no saliésemos ninguna de casa. A ver cómo tira este mundo que tan mal trata a algunas .

Después de comer empezamos la jornada de tarde. Ellas francés, yo escribo mis entrevistas.

Las chicas han decidido cenar fideos de esos chinos que se hacen en un minuto. Se lo agradezco porque así podemos aprovechar hasta el último minuto de la tarde cada una en lo nuestro. Parece que el día está a punto de terminar. Oigo de lejos el whatsapp. La última vez que sonó a estas horas fue un accidente en la N-232. No. Es un mensaje corto de un número que no tengo registrado. Dice: Feliz día de la mujer. Se agradece.