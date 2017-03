Sanciones de circulación injustificadas

Los agricultores que tienen que circular con su tractor utilizando la autovía como vía de acceso más inmediata para llegar a su destino, bien a una bodega del entorno de Logroño o a fincas de otra parte de nuestra comunidad, siguen siendo sancionados por el uso prohibido de esta vía para estos medios de transporte, especialmente en el tramo de la circunvalación de Logroño.

La normativa de tráfico dice que siempre que existan vías alternativas, los agricultores deben circular por ellas; sin embargo, estas alternativas por carreteras regionales o comarcales siempre suponen un rodeo mucho mayor, en algunos casos, hasta de 40 kilómetros más. Además, las vías alternativas no siempre cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas, especialmente en momentos como las vendimias o la campaña de fruta y no pueden ser utilizadas por los vehículos agrarios, que tienen que desviarse por otras vías más seguras. Se da el caso, además, de que en los casos en que los vehículos agrarios han sido denunciados, no se había producido ningún riesgo para el tránsito rodado.

Por estos motivos, ARAG-ASAJA ha solicitado a la Delegación del Gobierno una reunión para abordar este asunto, evitar estas sanciones y mantener la seguridad de todos.