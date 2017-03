«La Rioja va por la globalización como las maletas por el aeropuerto, sin plan»

A José Carlos Díez (Palencia, 1971) le acompañan muchas etiquetas: la de 'fontanero' en La Moncloa en tiempos de Zapatero; la de gurú económico del PSOE; la de cerebro económico de la presidenta andaluza Susana Díaz... Sea como fuere, lo cierto es que en sus manos está la futura estrategia económica de los socialistas: es el responsable de la ponencia económica que se aprobará en el congreso del PSOE del próximo mes de junio y en el que se elegirá a su secretario general. Ayer, de la mano de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y de UGT-FICA La Rioja, ofreció la charla 'Economía y Empleo en el siglo XXI' en la Fundación Laboral de la Construcción. «Hay que hacer estrategias 'glocales'. Con visión global desde lo local», defendió. Pero todo con un punto de partida: «Convertir el conocimiento de las universidades en inversión y empleo», defendió.

- Llega a La Rioja para hablar de economía y empleo en el siglo XXI y lo hace en la Fundación Laboral de la Construcción. ¿La economía del futuro pasa por el ladrillo?

- Esperemos que no. La construcción se tiene que recuperar. El año pasado el Gobierno recortó la obra pública el 30 por ciento. En obra civil y obra pública, La Rioja, por ejemplo, se puede conectar con las grandes vías de comunicación, hay que hacer un esfuerzo en el transporte por ferrocarril y todo debe ir vinculado a planes de reindustrialización. No puede ser que cierre Altadis y que no haya una alternativa, qué empresas o sectores van a sustituir esas industrias que están cerrando en La Rioja. En cuanto al empleo, en Asia y en otros continentes está naciendo una nueva clase media que quiere viajar, hacer turismo, visitar el patrimonio de La Rioja, la gastronomía, el vino... Todo eso se debe traducir en un plan de creación de empleo. Ahora hay que construir una economía del conocimiento y de la innovación. Si queremos seguir avanzando en empleo de calidad y salarios dignos, hay que convertir el conocimiento de las universidades en inversión y empleo. Esto se hace acercando a las pymes a la universidad, que los investigadores y los pequeños empresarios colaboren mejor, que estos adapten sus negocios a la era digital y vean en eso una oportunidad. Estamos en una nueva revolución y hay que verla en positivo y como una oportunidad. Las empresas tendrán que ser más innovadoras y con más vocación internacional.

- Y en ese escenario global, ¿qué papel debe jugar La Rioja?

- Hay que hacer estrategias 'glocales'. Con visión global desde lo local. El Gobierno de La Rioja debería tener un plan de La Rioja en España, de España en Europa y de Europa en el mundo. Si no tienes ese plan y solo vas pensando en qué puedo hacer yo en La Rioja sin entender qué está pasando en el mundo, qué oportunidades hay y qué tiempo de riesgo existe, pasa lo que ha pasado con Altadis, que cierra y no sabes por qué. Demuestra que el Gobierno de La Rioja va por la globalización como las maletas por los aeropuertos, sin plan.

- ¿Hay vida después de la crisis?

- De las propuestas que hacía en el libro falta un plan de inversión europeo para bajar la tasa de paro, sobre todo la juvenil, y planes en clave nacional de políticas activas de empleo. El Gobierno se gasta 3.000 millones de euros en bonificar la contratación. Serían más útiles en identificar parados de larga duración, en planes de rehabilitación de patrimonio histórico que contraten parados de larga duración, escuelas taller... Lo que falta es modernizar el aparato productivo, innovar, invertir... Fuimos el primer país en tomar medidas para favorecer el coche eléctrico y desde el 2011 no se ha hecho nada. Ahora cuando compramos coches eléctricos el empleo y la tecnología vienen de fuera. Hace falta un Gobierno con un plan y algo de vida inteligente y de momento en España no hay muchos indicios de vida inteligente.

- Y el PSOE, ¿sobrevivirá a esta crisis?

- El PSOE tiene bastante resistencia. En la ponencia buscamos un proyecto que vuelva a recuperar la ilusión de los 11 millones de votantes del 2008 y de los jóvenes que compartan los valores socialdemócratas. Trabajamos para que el nuevo líder tenga el mejor proyecto para recuperar la ilusión y la sociedad vea al PSOE como un instrumento útil para cambiar.

- ¿Cuáles son las líneas maestras de esa ponencia?

- La prioridad, a corto plazo, es un plan europeo de inversión. En clave nacional, el PSOE ya ha iniciado el proceso de derogación de la reforma laboral, que tiene los días contados. Hay que diseñar un nuevo marco de relaciones laborales que permita a las empresas españolas crear empleo en el mundo global y tecnológico y distribuya mejor los beneficios. El objetivo es subir el peso de los salarios en el PIB. Para recuperar el año 2011 hay que subir los salarios, cambiar la reforma laboral, la negociación colectiva y para recuperar el pinchazo de la burbuja hay que seguir creando empleo. Nos tenemos que ocupar en lo que de verdad sabemos hacer y podemos hacer para generar empleos de calidad y salarios dignos y, si lo conseguimos, pagaremos pensiones dignas. No queremos el modelo del PP, queremos el modelo de hacer las cosas mejor, con mejor marca, con mejor innovación y a buen precio. Es el modelo del vino de Rioja. En lugar de vender a granel, vendemos bien etiquetado, cuidado y a precio más alto. Lo que hizo Rioja con el vino hay que hacerlo en todos los sectores. Hay que meter más innovación, más diseño, más marca y mejor precio. Eso es genera más y mejor empleo y mejores salarios, que es lo que queremos para pagar mejores pensiones.

- Pensiones, renta mínima, revertir los recortes. ¿Cómo se financia todo eso? ¿Subiendo impuestos?

-Subir impuestos se lo dejamos al PP, que es especialista. Recuperando el peso que los salarios tenían en el PIB antes de la reforma laboral se aumentaría la recaudación del IRPF en 7.000 millones de euros y de la Seguridad Social en unos 5.000. Eso cerraría casi la mitad del agujero de pensiones que ha provocado el PP, que se ha pulido la hucha de las pensiones.