FITOSANITARIOS ILEGALES

De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la venta de falsificaciones de productos fitosanitarios genera unas pérdidas de 1.300 millones de euros. En términos de trabajo, implica la destrucción de 2.600 puestos en la industria y un total de 11.700 en sectores vinculados. Además de estos perjuicios, nada despreciables, hay un impacto indirecto en materia de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, valorado en 238 millones de euros.

En España, la estimación es de 94 millones de euros en pérdidas y un freno de 200 puestos de trabajo. Quizás lo más importante no es la cifra en valor absoluto, sino que representa el 13,8% de los fitosanitarios comercializados en la UE y un 10% en nuestro país, tal como subrayó el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), Carlos Palomar, en el programa La Trilla de Capital Radio.

Pero más allá del impacto económico hay tres importantes riesgos, nada despreciables, sobre todo dado el alto porcentaje de productos fraudulentos. El primero de ellos afecta al medioambiente, ya que buena parte de los productos fitosanitarios falsificados no pasan los exhaustivos procesos de evaluación de riesgos medioambientales. Por ello, no está garantizado que, ni aun bien aplicados, sean compatibles con la sostenibilidad medioambiental del territorio. Por otro lado, están los riesgos en la salud, que son dos; el que afecta al propio agricultor, que maneja una sustancia que no dispone de garantías, y el consumidor, que adquiere alimentos que han sido tratados por productos sin salvaguarda alimentaria.

Los productos fitosanitarios que han sido aprobados por las autoridades competentes son sustancias de síntesis químicas que bien aplicados no suponen un riesgo para el medioambiente ni para las personas. Es competencia de las fuerzas de seguridad del Estado conseguir frenar el fraude de un delito grave. Es responsabilidad del propio sector el evitar pérdidas para sus propios asociados y un riesgo para sus clientes. En los últimos años la cooperación ha sido estrecha, pero qué duda cabe con estos datos en la mano, que es necesario redoblar los esfuerzos.